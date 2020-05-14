Студенты Приморского колледжа искусств поздравили ветеранов с Днем Победы

Строгий эпидемиологический режим не мог не отразиться на жизни студентов и педагогов Приморского краевого колледжа искусств. И им труднее, чем многим другим, ведь очень сложно дистанционно учить исполнительскому мастерству дистанционно. И, пожалуй, впервые в истории творческого учебного учреждения очередной, 63-й день рождения 17 мая в большом зале не состоится большой праздничный концерт. О том, как организован учебный процесс и концертная деятельность в условиях пандемии короновируса, «Комсомолка» побеседовала с директором колледжа Владимиром Перекрестом.

Фото предоставлено ПККИ.

Музыкальные подарки

- Владимир Алексеевич, очевидно, что сейчас и речи не может идти о проведении праздничных концертов в стенах учебного учреждения. Но ведь творческая жизнь не замерла, не так ли?

- Все продолжается: и образовательный, и творческий процесс. Тому подтверждение - недавний юбилейный День Победы. Наши студенты во Владивостоке поздравили «подшефных» ветеранов Великой Отечественной войны музыкальными подарками. А заодно и их соседей.

- Расскажите, пожалуйста, как были организованы выступления начинающих артистов.

- С Министерством культуры Приморского края сейчас очень интересно работать. По предложению вице-губернатора Елены Бронниковой, мы организовали «вручение» музыкальных подарков от студентов колледжа, которые по объективным причинам не смогли разъехаться по домам, а продолжают жить в общежитии. Конечно, предусмотрены все меры эпидембезопасности. Каждый из них сейчас живет в отдельной комнате.

9 Мая студенты в сопровождении заместителя директора колледжа по концертной работе на нашем автобусе выехали по 14 адресам ветеранов во Владивостоке, чтобы поздравить их с 75-летием великой Победы. Мы усиленно готовились к этой акции. Выступления проходили во дворах. Участники войны были предупреждены и ждали наших артистов на балконах или у окна. Получилось интересно и красиво. Выступления наших студентов смогли оценить не только участники войны, но и их соседи.

- Что еще интересного произошло 9 Мая с участием студентов колледжа?

- Мы поддержали инициативу Духового общества имени Валерия Халилова (это Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах), которая называется «Окно Победы». Суть в том, что музыканты-духовики Российской Федерации в праздничный день в полдень по местному времени в открытое окно исполнили всем известную мелодию песни «День Победы». И студенты, которые сейчас остаются в общежитии, заранее отрепетировали и сыграли 9 Мая. Четыре таких окна открылись.

Виртуальная учеба

- Владимир Алексеевич, а как организована учеба по творческим предметам, ведь в подготовке музыканта-профессионала крайне важен индивидуальный подход?

- Это в самом деле не просто. Чрезвычайно важна роль педагога, который должен помочь «поставить руки», к примеру, для пианиста, отработать технику дыхания у ребят, которые обучаются исполнению на духовых инструментах. Мы столкнулись с тем, что интернет-платформы, которые мы используем, не лучшим образом приспособлены для наших задач. Одна из серьезных проблем заключается в том, что, скажем, в скайпе зачастую изображение и звук не совпадают. Еще вариант: мы отправляем студенту аудиозапись нашего концертмейстера. Он самостоятельно работает с фонограммой. Конечно, в связи с этим преподавателю сложно бывает поймать ошибки, которые необходимо исправить. Но пока других вариантов нет. Мы не имеем права рисковать здоровьем детей.

- И как себя чувствуют педагоги, работая в таком непривычном для музыкального образования формате?

- Поначалу мы все ощущали большой дискомфорт. Но сейчас видим и массу положительных моментов в отношении контроля за занятиями студентов. И я уверен, что-то из полученного сейчас опыта мы будем применять и после окончания пандемии коронавируса. Это в первую очередь касается преподавания теоретических дисциплин. У нас немало педагогов, воспитывающих маленьких детей, которые часто болеют. Но мама при этом здорова, и она сможет проводить занятия из дома дистанционно.

Другой пример: я уже сейчас думаю, как мы будем использовать полученный сейчас опыт для подготовки музыкантов военных оркестров, которые высоко востребованы в Дальневосточном федеральном округе. И к их профессиональному уровню в вооруженных силах предъявляются весьма высокие требования. Из отдаленных гарнизонов молодым людям просто нереально ездить на занятия во Владивосток. Поэтому вижу очень важным отладить для них дистанционную форму обучения, ведь эти военнослужащие уже работают по профессии. Для нас они весьма перспективные абитуриенты.

- А как предполагается организовать итоговую аттестацию выпускников?

- Традиционно выпускные экзамены проводятся в колледже с 1 по 15 июня. После чего наши преподаватели уходят в отпуск, а выпускники либо штурмуют высшие учебные заведения, либо приступают к работе в качестве педагогов в соответствии с личными планами и творческими амбициями. Но сегодняшняя эпидемиологическая ситуация эту отлаженную систему ломает. Никто не может достоверно прогнозировать развитие событий. Пока намерены максимально, насколько это возможно, оттянуть сроки проведения итоговой ситуации. Я предполагаю, что мы можем перенести государственные экзамены на период с 20 по 28 июня. Если, конечно, к этому времени проведение испытаний станет безопасным. В случае если обстановка останется неблагоприятной, мы рассматриваем другой вариант. Будем записывать концертмейстера, ребята - свое исполнение. И госкомиссия поставит оценки на основании видеозаписи.

Фото: primorsky.ru

Летняя школа под вопросом

- Владимир Алексеевич, видимо, летняя творческая школа в этом году не откроется в связи с эпидемией? Или вы все-таки готовитесь к ее проведению?

- Ситуацию с коронавирусом мы, конечно, спрогнозировать не можем. Но если эпидемиологическая ситуация позволит, ЛТШ обязательно откроется. Предварительно планировалось, что в этом году в летней творческой школе пройдут занятия по таким дисциплинам, как «Хоровое пение» и «Исполнительское мастерство - баян, аккордеон». Кстати, краевая администрация в этом году впервые выделили целевое финансирование проведения ЛТШ. Раньше мы участвовали в электронном аукционе на это право.

Мы получили предварительное согласие от Михаила Славкина. Он уже трижды участвовал в работе ЛТШ и весьма высокого мнения о приморском музыкальном образовании. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

- Давайте напомним читателям «Комсомолки» о маэстро.

- Михаил Славкин - кандидат педагогических наук, «заслуженный работник культуры Российской Федерации», руководитель «Образцового детского коллектива» (детский хор «Преображение» - лауреат международных и всероссийских хоровых конкурсов и фестивалей), член Союза композиторов России. Попасть на занятия со Славкиным стремятся не только ученики музыкальных школ, но и руководители хоровых коллективов нашего региона.

- Если эпидем-обстановка позволит, кто будет оттачивать исполнительское мастерство по классу «баян, аккордеон»?

- Не хотелось бы загадывать, но не сомневаюсь, что педагоги Института искусств откликнутся на наше приглашение. Наши учебные учреждения связывает многолетнее творческое сотрудничество. Среди преподавателей этого вуза немало бывших выпускников Владивостокского музыкального училища, которое сейчас называется колледжем искусств.