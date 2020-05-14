Первые модульные парковки во Владивосток поставят москвичи

Мэрия Владивостока определила подрядчика для поставки шести модульных парковок. Им стала московская компания «СПК-Инжиниринг». Начать возведение каркасов предстоит в уже этом году.

- Модульные быстровозводимые механизированные парковочные системы будут установлены на Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13, еще два модуля появятся на Семеновской, 18, - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В этом году будут поставлены и смонтированы сами конструкции парковок из металлокаркаса, в следующем году планируется установить на этих парковках фасады.

Каждая модульная парковка может вместить до 12 легковых автомобилей. Она полностью автоматизированная. Чтобы припарковать автомобиль, нужна чип-карта или пин-код, управляется система с помощью сенсорного монитора.

Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина - 210 см, а высота -197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса не более 2800 кг.

Глава Владивостока Олег Гуменюк поставил специалистам мэрии задачу разработать необходимые меры для оптимизации дорожного движения в краевой столице. В числе таких мер - строительство многоуровневых парковок, как капитальных, так и модульных, введение платного парковочного пространства, выделение полос для общественного транспорта и другие. Так, сейчас ведутся предпроектные работы по строительству многоуровневой парковки в районе железнодорожного вокзала на ул. Верхнепортовой, 6. Начало строительства планируется в этом году.