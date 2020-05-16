«Затравили и довели до обморочного состояния»: во Владивостоке увольняют со скандалом одного из лучших директоров школ России

Несколько недель назад в МБОУ «Центр образования № 28 города Владивостока» прогремела новость: Светлану Викторовну Соколову, директора, увольняют. Решение приняли в мэрии. В тот момент, да, собственно, как и сейчас, потрясены были все. И преподавательский состав, который называет своего руководителя «золотым человеком». И родители, которые только ей могли доверить свое чадо.

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

Школа номер 28 находится почти в центре города - в районе остановки Дальзавод, фасад выходит на Жариковский сквер, за школой есть своя уютная спортивная площадка. Учиться здесь мечтают многие.

Светлана Соколова находилась на посту директора школы с 2002 года. Надо сказать, за это время учреждение изменилось, как говорят сами жители города, до неузнаваемости.

- Она простую муниципальную школу с коррекционными классами подняла до уровня статусной. У нас теперь центр образования с углубленным изучением иностранных языков. К нам хотят идти учиться! Наши ученики без репетиторов выигрывают конкурсы и олимпиады, как регионального, так и всероссийского уровня. Сама школа регулярно получает гранты на развитие, вот в конце прошлого года выиграли свыше 400 тысяч рублей. Поэтому и внутри здания у нас все сияет чистотой, - рассказывает Ольга Березнюк, глава попечительского совета в «Центре образования № 28 города Владивостока».

- Мы сделали современные туалеты европейского уровня. Капитально отремонтировали школьный театр и помещения вечерней школы. Построили на базе старых школьных мастерских второй спортивный зал. Обновили пролеты, лестницы, поменяли двери, - и это только малый список наших перемен, на которые, хочу отметить, мы ни копейки не взяли из городского бюджета. Зарабатываем на все сами, а наш идейных вдохновитель - Светлана Соколова. Она такой генератор идей! Причину для ее увольнения я вижу только одну: кто-то на ее место претендует.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Дело в том, что с 2009 года в школе, в которой Светлана является директором, работал ее муж. Нет, он вовсе не занимал какую-то высокооплачиваемую должность. И, нет, он не являлся каким-то «призрачным» человеком, имя которого значилось только на бумажке в бухгалтерии.

Романа Александровича в школе знают все, и вовсе не как мужа руководителя. До недавнего времени он работал в учреждении простым рабочим по обслуживанию здания, сразу и слесарем, и сантехником.

- Мы все его знаем, это не какое-то фиктивное, подставное лицо. Что ни попросишь - всегда сделает. Работал не покладая рук. И зарплату ему Светлана Викторовна платила белую, не из своего кармана, - рассказывает Елена Андрейченко, учитель русского языка в «Центре образования № 28 города Владивостока».

По словам свидетелей, в 2013 году в школе даже была прокурорская проверка по поводу того, что у Светланы муж работает в школе. Тогда прокуратура Ленинского района не нашла никакой преступной составляющей.

Однако в феврале 2020 года, как рассказывают представители мэрии, произошло ужесточение антикоррупционного законодательства. Всем руководителям пришлось подавать сведения о своих родственниках и их местах работы. Вот и Светлана Соколова тогда заявила, что у нее в школе работает муж. А поскольку она - директор, то ее родственники не могут работать в учреждении ни на каких должностях, даже на самых низких, так как тогда можно попасть под «конфликт интересов».

- Я точно знаю, что когда вышел указ - заявить о своих родственниках, Светлана Викторовна сразу это сделала. Даже консультировалась в управлении образования: что делать, если у нее, получается, «конфликт интересов»? Увольнять ли ей Романа? Ей тогда сказали, что все хорошо, ничего не нужно. Она уехала в отпуск к своей матери, помогать, она у нее одна живет. А как только вернулась, на следующий день ее вызвали в управление и ознакомили с документом «уволить по статье». Причем не мужа - саму Светлану Викторовну. Это было вот 22 апреля, - делится Ольга Березнюк.

И действительно, любая ситуация, которая может попасть под пункт «конфликт интересов» или под статью какого-то другого коррупционного преступления, рассматривается специальной комиссией. Они проводят проверку, рассматривают все материалы и документы, затем принимают решение. Вот что говорит мэрия в своем недавнем официальном ответе по поводу увольнения Светланы Соколовой:

«В ходе проверки сведений выяснилось, что директор школы №28 трудоустроила в школу своего мужа. Он находился у нее в непосредственном подчинении и получал заработную плату из бюджета города Владивостока. Эти действия попадают под статью антикоррупционного законодательства, а конкретно под пункт «Конфликт интересов». Кроме того (обратите здесь особое внимание - прим.ред), до настоящего момента директор не исправила нарушение, а именно не уволила сотрудника (мужа).

В результате принято решение об увольнении директора школы №28 в связи с «утратой доверия». Если бы этого не произошло, то уже не действия директора, а действия мэрии Владивостока рассматривались бы как грубое нарушение законодательства».

И здесь вот, так сказать, показания двух сторон - администрации города и защитников Светланы Викторовны - разнятся. По документам, которые предоставили редакции «КП», Роман Соколов уволился в тот же день, как узналось, что должность его жены под угрозой.

- Человек уволился по собственному желанию. Уже 22 апреля был приказ подписан, что он ознакомлен с увольнением. Было даже сначала написано заявление на увольнение по собственному желанию без вот этих 14 дней, которые сотрудник должен отработать, но когда его наша завхоз повезла в центральную бухгалтерию сдавать, они это заявление не приняли. Сказали, что у них есть документы, которые они изменить не могут. И Роман Александрович еще отрабатывал две недели, хотя хотел уйти сразу. Но на сегодняшний день сотрудника - Соколова Романа Александровича - в нашей школе нет. И я очень об этом сожалею, - говорит Ольга Березнюк.

Вот только по каким-то причинам в мэрии нет увольнительной Романа Соколова. Представители управления образованием утверждают, что затеряться такой важный документ никак не мог - все-таки дело серьезное, и занимается им антикоррупционная комиссия.

СМЕШНАЯ СИТУАЦИЯ

Смириться с увольнением руководителя не могут не только родители, но и сотрудники школы. Все вместе уже написали петицию к губернатору. Делают все возможное, чтобы о проблеме узнала общественность.

- Сама по себе ситуация-то смешная. Ладно бы Роман Александрович еще каким-то руководителем был. Когда Светлана Викторовна только пришла директором в школу, здание в таком убогом состоянии было. Они вместе с мужем и в выходные, и в праздники «впахивали», засучив рукава, как обычные работяги, чтобы всем здесь комфортно было. Какая там коррупция просматривается? Не понятно. Но это ладно, закон есть закон. Вот только последствия ведь ликвидировали. Зачем увольнять? Как будто у нас в России таких случаев нет, - вон везде повсеместно. У всех руководителей: сватья, братья. А тут вот нашли врагов народа в школе, - делится Елена Андрейченко, учитель русского языка в «Центре образования № 28 города Владивостока». - Хочу еще подчеркнуть, что в сфере образования сейчас итак плачевная ситуация: не хватает педагогов и, вообще, толковых, умных людей, которые болеют за свое дело. Вот как так можно разбрасываться хорошими директорами и педагогами? Это все не очень понятно ни учителям, ни родителям. Светлана Викторовна много лет возглавляет эту школу и считается одним из лучших директоров не только во Владивостоке, но и в России. Она участвовала в конкурсе «Директор России» несколько лет назад и заняла 4 место. Потом она несколько лет сидела в жюри этого конкурса. Да и я, как человек, работающий в сфере образования, могу сказать о ней только положительные слова.

Сама Светлана сейчас находится на больничном - произошедшее подкосило здоровье.

- Довели человека до больничного, до обморочного состояния. И из-за чего это все устроили? Из-за человека, который пашет на эту школу, своим хребтом закрывая все наши проблемы. Да любого человека в школе у нас спросите: ученика, учителя, родителя, - все скажут, что Светлана Викторовна - скромный и порядочный человек. У нас в школе честность и открытость - это девиз. Все те, кто переводятся даже удивляются тому, как у нас все прозрачно. Мы все доверяем нашему директору. Нас, родителей, кто-нибудь спросил, хотим ли мы другого учителя? Мы сейчас еле сдерживаемся! - говорит Ольга Березнюк, глава попечительского совета в «Центре образования № 28 города Владивостока».

Защитники Светланы Соколовой надеятся, что конфликт с властями им все-таки удастся разрешить. Просмотреть петицию можно здесь. Там же есть и полный список как личных заслуг директора, так и школы, под ее руководством.

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