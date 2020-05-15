Работающие с COVID-19 врачи Владивостока получают от 300 до 500 тысяч рублей в месяц – ППК

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами в инфекционном госпитале Больницы рыбаков Владивостока, благодаря федеральным и краевым выплатам получают в среднем от 300 до 500 тысяч за месяц. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.

Больница рыбаков первой приняла на себя удар. Сначала именно сюда доставили пассажиров круизного лайнера из Японии, которые провели две недели на карантине. А потом сюда же стали доставлять первых выявленных пациентов с коронаврусом со всего Приморья.

Затем открылся инфекционный госпиталь в Дальзаводской больнице - самый большой на Дальнем Востоке. Примечательно, что в госпитале сейчас работают медработники из различных муниципалитетов Приморья, изъявивших желание помочь в борьбе с коронавирусом. Многие врачи и другой медперсонал пришли сюда работать из других медучреждений, добровольно, проявив гражданскую позицию. При этом в учреждении происходит ротация, и отработавшим какое-то время врачам на смену приходят новые.

Все полагающиеся выплаты врачам и работникам, оказывающим медицинскую помощь приморцам с выявленным коронавирусом и подозрением на него, проводят в срок. Как сообщили в региональном минздраве, Приморье входит в число «передовиков», где уровень кассового исполнения очень высокий. Медработники все получили за март и апрель.

На стимулирующие выплаты за особые условия труда и допнагрузку медицинским работникам Приморье получило из федерального бюджета два транша - 70,1 и 82,8 миллиона рублей.

- Деньги рассчитаны на несколько месяцев, ведь мы все понимаем, что эпидемия не закончится спустя 3-4 недели. Из первого и второго трансфертов за работу в апреле врачам «на руки» направлено 52,2 и 24,5 миллиона рублей соответственно. Их в полном объеме получили все врачи, работники больниц и скорых, которым эти доплаты положены. Следующая часть будет доведена до учреждений для оплаты особых условий труда в мае – выплаты ежемесячные, – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморья.

Региональные власти также предусмотрели доплаты для врачей и медперсонала. За март и апрель сотрудники больниц деньги уже получили – общей суммой 111,7 миллиона рублей. В последующие месяцы, пока эпидемия не пойдет на спад, выплаты будут продолжены.

Напомним, для тех, кто работает в очаге инфекции, положена доплата из федерального бюджета в размере 80, 50 и 25 тысяч рублей в месяц – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу соответственно. Выплаты предусмотрены и для специалистов, которые трудятся на скорой помощи с заразившимися коронавирусом, – для них выплата составит 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин будут получать по 25 тысяч рублей.

Помимо федеральных денег те, кто работают с коронавирусными больными, продолжат получать и краевые доплаты – 30, 20 и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности. Кроме того, власти Приморья предусмотрели краевые выплаты для медицинских работников и бригад скорой помощи, которые занимаются случаями внебольничной пневмонии. По мнению специалистов, нередко этот диагноз позже сопровождается и коронавирусной инфекцией. Врачи, средний и младший медицинский персонал получат за свой труд по 50, 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

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