Строители во Владивостоке наткнулись на подземное дореволюционное сооружение

Вот уже 4 года на улице Нейбута во Владивостоке возводят жилой комплекс из десяти домов. Какие строительные работы за все это время там только ни проводили. Система водоотвода, например, сейчас на месте налажена самая современная. И какого же было удивление строителей, когда совсем недавно, возводя подпорную стену на пустыре, они обнаружили старинную ливневку.

Овраг, по дну которого протянута старинная коммуникация, оказался спрятан под минимум десятью метрами грунта. Неожиданная находка тут же заинтересовала приморских геологов и диггеров.

Наткнулись на объект случайно. Фото: Денис Ясинков

- Когда натыкаешься на старые, дореволюционные сооружения, где-то в центре Владивостока, это всегда понятно, ожидаемо и объяснимо. А когда находишь бутовую кладку под десятиметровой толщей грунта где-то в дебрях Нейбута, то это как-то неожиданно, - рассказывает Денис Ясинков, геолог, осмотревший древнюю коммуникацию.

План редута. Фото: предоставлено Денисом Ясинковым

По мнению специалиста, каналу размером 1,5 на 1,5 метра в поперечнике может быть больше ста лет.

- На этом месте был частный сектор, улица Кочубея. В конце 80-х его снесли, планировалась многоэтажная застройка 71 микрорайона, но к реализации приступили только сейчас. 30 лет здесь был пустырь: отвал насыпного грунта, с открытым складом спецтехники наверху. И только сейчас, при строительстве подпорки обнаружилась старинная ливневка. Есть вероятность, что коммуникация построена еще до революции. Но правда здесь мнения экспертов разделились. Есть вот предположение, что ливневка все-таки на порядок «моложе».

Овраг был засыпан грунтом на 10 метров. Фото: Денис Ясинков

Однако несмотря на свой почтенный возраст, старинный водоотвод вполне может пригодиться и сейчас.

- Ливневку использовать и должно, и можно. Проектировщики, я думаю, вскоре разберутся - как. Подпорную стену вот собираются установить поперек оврага, поэтому, возможно, старая ливневка будет собирать воду за стеной. Уничтожать водоотвод смысла нет. Просто нужно будет немного изменить конструкцию, чтобы он заработал.

Металлические решетки под семлей. Фото: Денис Ясинков

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