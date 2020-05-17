Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 18 мая 2020 года: губернатор и мэр вышли в рейд, а в автобус не пустят без маски

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 18 мая 2020 года, самые важные события. В Приморье продолжает расти число заболевших, скачок наблюдается последние два дня. Тем временем, люди продолжают ходить без масок, поэтому в рейд вышли глава города и края.

Статистика

На момент подготовки материала в Приморье зарегистрировано всего 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 за последние сутки. Случаи заражения зафиксированы на 23 территориях края.

- Большая часть заболеваний приходится на очаговые территории – это Владивосток, Находка и Арсеньев, – уточнила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Губернатор Приморского каря Олег Кожемко заявил, что наиболее часто граждане заражаются коронавирусной инфекцией в местах массового скопления людей, к примеру, на городских пляжах и в общественном транспорте. Поэтому необходимо носить маски и соблюдать «социальную дистанцию» на улицах, а также выполнять базовые правила гигиены, в числе которых регулярное мытье рук.

- В режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции», нам придется жить еще очень долго. Постепенно, так или иначе, будут открываться предприятия, которые сегодня не работают. От нас зависит, как будет идти при этом рост заболеваемости. Будем ли мы пользоваться средствами индивидуальной защиты, ответственно относиться к санитарно-эпидемиологическим требованиям – все это имеет значение. Эти меры плюс дезинфекция общественных пространств, подъездов – работа, которую мы сегодня организуем и которую продолжим выполнять ежедневно. Только так можно добиться снижения прироста количества заболевших, – заявил Олег Кожемяко.

Лично проверяют

В воскресенье губернатора Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк провели рейд по соблюдению санитарных требовании в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке. Именно в общественных местах, по данным властей, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом. Выводы реи да неутешительные - лишь немногие водители автобусов и продавцы магазинов носят маски и перчатки.

- На первый раз сделали им устное предупреждение. При повторном нарушении - запретим работать через суд, - пригрозил Кожемяко. - Каждое нарушение может стать причиной заболевания десятков людей . Пока каждый из нас не проявит сознательность и не начнет соблюдать простые правила - носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, - в крае будет расти заболеваемость. В свою очередь, высокие показатели по заболевшим не дают нам приступить к поэтапному снятию ограничений.

Маска важнее билета

Как отметили в городском управлении транспорта, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки все жители Владивостока должны быть в масках в общественном транспорте. Здесь в них должны быть и водители, и пассажиры.

- Водитель маршрутного транспорта вправе отказать в проезде человеку без защитной маски. Эти меры принимаются во благо здоровья всех других пассажиров и в целях предотвращения распространения инфекции. Просим всех с пониманием относиться к существующим требованиям, - подчеркнули специалисты.

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