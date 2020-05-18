2020-05-18T03:35:53+03:00
Общество

Тигренка-сироту, полмесяца выходившего к людям, отловили в Приморье

Животное отправили Центр реабилитация редких животных, где оно получит ветеринарную помощь и восстановит здоровье
Константин МИХАЙЛОВ
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Молодую тигрицу обездвижили, чтобы изъять из природы. Фото: сайт "Центр "Амурский тигр"Молодую тигрицу обездвижили, чтобы изъять из природы. Фото: сайт "Центр "Амурский тигр"
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Тигренка в возрасте около 10 месяцев, который с начала мая регулярно выходил к селу Горноводное, отловили в минувшую субботу, 16 мая, в Ольгинском районе Приморского края. Отлов молодой тигрицы провела группа Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края при участии специалистов МРОО «Центр «Тигр». Оставшееся без матери животное, явно нуждалось в помощи, оно достаточно часто выходило к трассе и даже лежало на ней, что могло закончиться трагически.

- С момента поступления первого сообщения о заходе тигра в село Горноводное группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками постоянно находилась в окрестностях села и держала ситуацию под контролем, обеспечивая безопасность людей и краснокнижного хищника. К сожалению, иного выбора, кроме изъятия животного из дикой природы не было, так как от этого зависела его жизнь, — прокомментировал событие начальник Управления охраны животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Выход на трассу в Приморье молодой тигрицы.Видео предоставлено очевидцами "Центру "Амурский тигр"

В специальном транспортном боксе обездвиженного зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где специалисты провели первичный ветеринарный осмотр и взяли пробы для анализов. Травм и ранений у животного не нашли, хотя отмечена средняя степень истощения. Сейчас тигрица находится в боксе для передержки и восстановления. Все расходы по содержанию, реабилитации и возможной реинтродукции взял на себя Центр «Амурский тигр». Его специалисты сообщают, что достаточно сложно делать выводы о судьбе матери-тигрицы, тем не менее, Служба охотничьего надзора постарается установить истину. С большой долей вероятности взрослая тигрица погибла — от рук браконьера или по другим причинам.

Странности в поведении, пойманного маленького тигра отметили генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и специалист группы по разрешению конфликтных ситуаций Службы охотничьего надзора Приморского края Валерий Яшметов.

- В моей практике это первый случай, когда тигренок так спокойно вел себя при иммобилизации, а потом при транспортировке. Правда, возможно, это обусловлено возрастом и индивидуальными особенностями, а, может быть, проблемами со здоровьем. Пока не будем гадать и подождем первых результатов наблюдения в центре реабилитации и анализов проб, отобранных у юного хищника, — рассказал Валерий Яшметов.

При первичном осмотре тигра ранений и травм не найдено. Фото: сайт "Центра "Амурский тигр"

При первичном осмотре тигра ранений и травм не найдено. Фото: сайт "Центра "Амурский тигр"

- В ближайшие недели будут приложены все силы для восстановления его здоровья и нормального веса, сложностей возникнуть не должно, так как ранее с другими животными все получалось. А в будущем, надеюсь, тигренок благополучно вернется в естественную среду обитания, — сообщил директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Справка:

Специалисты отловили молодую тигрицу, которая полмесяца выходила к селу Горноводное.Видео: сайт "Центр "Амурский тигр"

МРОО «Центр тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов (Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества). Поддержку МРОО «Центр тигр» в части работы с медведями, редкими птицами и модернизации отдельной инфраструктуры реабилитационного центра в села Алексеевка оказывает WWF России. Поддержку группам охотничьего надзора по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России оказывают Центр «Амурский тигр» и WWF России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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