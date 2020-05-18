За призыв сжигать бойцов Росгвардии на Камчатке осудили мужчину с богатым криминальным прошлым

На Камчатке осудили местного жителя, которого следствие обвинило в публичном призыве к экстремисткой деятельности. Сотрудники ФСБ вовремя спохватились и нашли на полуострове мужчину, который «кричал» в сети о том, что нужно сжигать силовиком Росгвардии.

На такой резко агрессивный зов наткнулись сотрудники службы безопасности в июле 2019 года, блуждая по просторам интернета. В публикации мужчина, прямо скажем, требовал единомышленников сжигать бойцов. Сомнения развеялись и после результатов психолого-лингвистической экспертизы. Они подтвердили, что мужчина пробуждал мотив ненависти и вражды простив вневедомственной охраны.

В результате в отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Надо заметить, что мужчина в этой преступной лодке не дилетант. Криминальное прошлое бурлит богатством статей УК.

- Ранее горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - отмечают в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

В итоге суд Петропавловска-Камчатского признал мужчину виновным и назначил наказание - лишение свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Кстати, осужденный, не согласивших с решением судьи, подал апелляцию, в сухом остатке ему сократили испытательный срок – до 2 лет. Остальная часть приговора неизменна.

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