Во Владивостоке массово рубят деревья под строительство торгового центра на Красного Знамени
Во Владивостоке разгорается очередной скандал вокруг точечной застройки. На этот раз объектом для спора стала территория на проспекте Красного Знамени в районе домов №94-№102. Этот протяженный участок отделяет жилые дома от проезжей части, а также выполняет функцию стоянки. Однако в скором будущем ситуация может радикально поменяться, и под окнами жилых домов вырастет очередной торговый центр.
Работы по вырубке деревьев уже идут полным ходом. Согласно планам, все деревья в указанной зоне, а их более 800, будут вырублены. На освобожденной территории планируется построить так называемый общественно-бытовой центр. Естественно, такое соседство не понравится не только жителям соседних домов, ведь, помимо ликвидации стоянки и нескольких шумных лет стройки, город опять зачищают от зеленых насаждений.
Деревья массово вырубают вдоль проспектаФото: Милана СОКОЛ
Кстати, стройка на этом участке затевается уже не в первый раз, но все предыдущие проекты так и оставались проектами. По словам старожилов, под домами расположены подземные русла рек, есть здесь и коммуникации, из-за этого нельзя было в свое время расширять дорогу по проспекту. Когда-то на прилегающей территории хотели оформить гаражный кооператив, но разрешение так и не было выдано, пришлось довольствоваться малым – обычной стоянкой.
Вырубят порядка 800 деревьевФото: Милана СОКОЛ
Жители ближайших домов негодуют, что когда-то посаженные ими деревья идут под вырубку, а территория уходит под «стройку века». Под сомнения они ставят разрешительные документы, памятуя о том, что их никто ни о каком строительстве не уведомлял.
- Разве можно считать законными такие разрешения, которые ухудшают условия жителей города: лишение остатков зелени (жители наших домов их высаживали сами, когда в конце 70-х квартиры здесь давали); лишение минимальной преграды от дороги с интенсивным движением; лишение жителей стоянки - 6 домов паркует свой транспорт здесь, альтернативы абсолютно нет; опасность строительства так близко к дороге вдоль дома и к самим домам, которые могут просто не выдержать! - такие обращения направляют жители домов по Красного знамени №94-№102 в адрес городской администрации.
Здесь горожане хотели построить гаражный кооператив, но разрешение на него тогда не далиФото: Милана СОКОЛ
Редакция «Комсомольской правды» обратилась в администрацию Владивостока за разъяснением текущей ситуации. Пока имеется предварительная информация о том, что на этом участке планируется строительство административно-бытового центра, а разрешение на вырубку зеленых насаждений выдано на вполне законных основаниях. Пока специалисты городской администрации готовят дополнительную информацию по этому объекту, местные жители проводят собрания и продолжают писать обращения в адрес мэрии, чтобы наладить диалог с властью.
- Прошу провести встречу с жителями о целесообразности стройки ТЦ, представить разрешение на строительство, экспертизу о безопасности стройки для наших домов. А также рассмотреть вопрос о сохранении стоянки, т.к. она необходима, - с таким призывом обращаются неравнодушные жители к главе города.
Срубленные деревья вывозят с территорииФото: Милана СОКОЛ
Кроме того, городская администрация планирует изменить организацию движения в районе этих домов, запретив парковку на дороге, прилегающей к жилым домам.
- Знаки «Остановка запрещена» будут действовать от дома № 96 до дома № 100 по правую сторону дороги и от дома № 100 до дома № 104 по левую сторону дороги по направлению к Третьей Рабочей. Ограничения распространяются в период с 6:00 до 20:00. Также на указанных участках будут установлены знаки «Фотофиксация», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Владивостока.
Ограничения парковки возле жилых домов еще не начали действовать – пока еще никто не установил соответствующие дорожные знаки. Впрочем, когда это произойдет, то строительной технике будет весьма удобно проезжать по этому участку, чтобы стройка велась полным ходом.
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ИСТОЧНИК KP.RU