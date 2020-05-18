После коронавируса: что поменялось в системе общественного транспорта во Владивостоке и как сэкономить на проезде

Вы наверняка уже не раз слышали фразу о том, что после окончания эпидемии коронавируса наш мир изменится. И если о некоторых грядущих изменениях можно лишь догадываться, то другие перемены уже стали очевидными. Жители городов привыкнут часто мыть руки и должны будут носить защитные маски еще несколько недель или даже месяцев, чтобы наверняка оградить себя и окружающих от опасности заражения. Большинство покупателей окончательно перейдет на безналичную или бесконтактную систему оплаты – это позволит свести к минимуму контакты с продавцами, благо сегодняшний уровень развития технологий позволяет применять этот безопасный способ оплаты практически повсеместно. Совершенно точно изменения коснутся системы общественного транспорта. Хотя специалисты единогласно сходятся во мнении о сокращении количества любых поездок, все же и в нынешнее непростое время возникают ситуации, в которых никак не обойтись без общественного транспорта. А ведь именно транспорт уже изменился.

АВТОБУСЫ

Как подсчитали в городском управлении транспорта, с введением режима самоизоляции во Владивостоке пассажиров общественного транспорта стало вдвое меньше. Большинство горожан никуда не ездят, они добросовестно остаются дома, чтобы уберечь себя и близких от опасности заражения. Все автобусы перевели на работу по расписанию выходного дня. С первого апреля на городские улицы выпускали всего порядка 350 автобусов в день. Однако, эти изменения не коснулись электротранспорта – все трамваи и троллейбусы продолжают курсировать в обычном режиме.

Официально режим самоизоляции в Приморье продлен до конца мая, но некоторые горожане все же выходят на работу. Поэтому на самых востребованных маршрутах решено было добавить количество курсирующих автобусов. Как сообщили в городском управлении транспорта, теперь в день на линию выходит порядка 400 единиц. Это конечно еще не «докоронавирусное» количество, (а раньше в городе ежедневно курсировало более 560 единиц автобусов), но все же…

При этом дополнительные автобусы выходят на линию по утрам и вечерам – когда горожане, которые должны работать даже в нынешнее непростое время, отправляются на работу и возвращаются домой. Эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас не простая, поэтому им особенно важно оградить от опасности заражения не только себя и своих близких, но и коллег.

НЕТ ЗАРАЗЕ

Перевозчики обязаны уделять дезинфекции особое внимание. Салоны автобусов обрабатывают обеззараживающими растворами каждый день, и теперь без соответствующей отметки в путевом листе транспорт попросту не имеет права выходить на линии. Те перевозчики, которые по каким – то причинам осмелятся нарушить это правило, будут оштрафованы.

Обязанность соблюдать противоэпидемиологические меры лежит не только на перевозчиках, но и на самих пассажирах. В салоне общественного транспорта, как и в любом другом общественном месте, владивостокцы должны находиться в защитной повязке или медицинской маске. При этом пассажирам рекомендовано закрывать руки защитными перчатками и обязательно соблюдать социальную дистанцию – минимум 1,5 метра от других пассажиров.

ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ

Мало кто из экспертов уверенно может назвать дату, когда необходимость соблюдать противоэпидемиологические меры останется в прошлом и жизнь приморской столицы снова пойдет в привычном ритме. Но уже сейчас, при соблюдении известных мер предосторожности, пользоваться общественным транспортом во Владивостоке можно. Причем делать это не только безопасно, но даже с экономией. До 30 июня в городе действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 5 рублей. Проехать с такой же скидкой можно и на легендарном Владивостокском фуникулере, но нужно поторопиться - с 1 июня его закроют на ремонт.

Кстати, расплачиваясь любой картой «Мир» в онлайн-магазинах, вы можете помочь врачам в борьбе с коронавирусом. За каждую оплату, совершенную онлайн в период с 17 апреля по 20 июля, платежная система перечислит один рубль медицинским организациям. Держатель карты за это ничего не платит – средства переводит сама платежная система «Мир». В среднем по картам «Мир» совершается около 25 млн оплат в интернете в месяц.