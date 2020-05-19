Фура без тормозов устроила погром в центре города в Приморье

Центр города Фокино, вечер вторника, 19 мая. В районе «семи ветров» на вершине сопки, по которой проходит трасса Владивосток – Находка слышится какой-то шум. Там ДТП, столкнулись внедорожник «Ленд Круизер Прадо» и грузовой автомобиль. Но дальше происходит что-то странное. Вместо того, чтобы остановиться, фура продолжает скатываться вниз, набирая скорость.

Впереди самый центр – несколько пешеходных переходов, парк, рынок, торговые центры, автовокзал. На огромной скорости фура пролетает все эти объекты и мчится к мосту. Только вот мост аварийный недавно закрыли, перегородив бетонными блоками.

Звук удара. Фура сносит блоки. Один отлетел на несколько метров. И вот развязка – грузовик вылетает с дороги и падает в кювет. Шлепается на бок.

Бетонные блоки разлетелись как кегли

Задняя часть внедорожника, что называется, в хлам. Водитель грузовика жив, правда, очевидцы сомневаются в его адекватности.

- Он вышел. Идет такой в машину скорой помощи и улыбается. Словно рад, что сделал так, - рассказывает очевидец.

Пострадавший внедорожник

На автомобиль жалко смотреть

Предварительно, отказали тормоза. Полиция разбирается.

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