2020-05-19T15:16:29+03:00
Происшествия

Фура без тормозов устроила погром в центре города в Приморье

Грузовик снес элитный внедорожник, потом проехал несколько сотен метров с горки и вылетев с аварийного моста [фото]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Фура улетела в кюветФура улетела в кювет
Изменить размер текста:

Центр города Фокино, вечер вторника, 19 мая. В районе «семи ветров» на вершине сопки, по которой проходит трасса Владивосток – Находка слышится какой-то шум. Там ДТП, столкнулись внедорожник «Ленд Круизер Прадо» и грузовой автомобиль. Но дальше происходит что-то странное. Вместо того, чтобы остановиться, фура продолжает скатываться вниз, набирая скорость.

Впереди самый центр – несколько пешеходных переходов, парк, рынок, торговые центры, автовокзал. На огромной скорости фура пролетает все эти объекты и мчится к мосту. Только вот мост аварийный недавно закрыли, перегородив бетонными блоками.

Звук удара. Фура сносит блоки. Один отлетел на несколько метров. И вот развязка – грузовик вылетает с дороги и падает в кювет. Шлепается на бок.

Бетонные блоки разлетелись как кегли

Бетонные блоки разлетелись как кегли

Задняя часть внедорожника, что называется, в хлам. Водитель грузовика жив, правда, очевидцы сомневаются в его адекватности.

- Он вышел. Идет такой в машину скорой помощи и улыбается. Словно рад, что сделал так, - рассказывает очевидец.

Пострадавший внедорожник

Пострадавший внедорожник

На автомобиль жалко смотреть

На автомобиль жалко смотреть

Предварительно, отказали тормоза. Полиция разбирается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ушел из жизни главный Делоросс Дальнего Востока
Зоопарку «Садгород» оказана финансовая помощь
Владивостокцы выломали забор, после того как мэрия ограничила проход к озеру Чан
Жильцам домов по Красного знамени удалось приостановить вырубку деревьев
В Артеме женщина убила знакомую и воспользовалась ее банковской картой
Владивостокский водитель заметил, что в городе не хватает важного дорожного знака
100 тысяч рублей за «Патриотическую инициативу»
Кто сидел без горячей воды в мае, будет с водой в июне, обещают энергетики Владивостока
Еще один больничный для тех, кому 65+
Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»
Приморью надо готовиться к наводнениям, считает Борис Кубай
«Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году
8 тонн красной икры и более 2 с половиной тонн гребешка задержали таможенники Уссурийска
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье