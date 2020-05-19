В Приморье супругу депутата Госдумы могут лишить статуса судьи за поздравление с 8 Марта в адрес прокурора

21 мая коллегия судей Приморья рассмотрит вопрос о грубом нарушении положения Кодекса судейской этики. К дисциплинарной ответственности могут привлечь Рону Сопчук, судью Советского района. Оказалось, что события, из-за которых служитель Фемиды может лишиться статуса, имели место быть на заседании по делу Игоря Пушкарева, бывшего мэра Владивостока.

Случилось все 6 марта, в этот день в Советском суде принимали решение по иску Генпрокуратуры России к предприятиям холдинга «Востокцемент». Напомним, что речь идет о бизнес-империи Игоря Пушкарева, экс-главы дальневосточной столицы. На заседании в роли обвинителя выступал прилетевший специально из Москвы Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел. Собственно, он и оказался в гуще событий.

Как рассказывает свидетель произошедшего журналист Александр Салков, в процессе прения сторон Сергей Бочкарев озвучил ряд обстоятельств, напрямую не связанных с взаимоотношениями МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент». По его словам, прокурор чуть ли не обвинил депутата Госдумы Сергея Сопчука в «шантаже» и попытках влиять на процесс. А также вскользь обозначил, что в Советском суде работает его родственница. Ни на что не намекая, прокурор сообщил, что рассчитывает на объективное решение суда по делу о холдинге.

Дело было перед праздником, в суде в этот день всех сотрудниц коллеги поздравляли с Международным женским днем. Как обычно бывает, вручили букеты дамам в обеденный перерыв. После перерыва, минут за 10 минут до возобновления заседания в зал вошла женщина с букетом.

- Она поинтересовалась, может ли увидеть прокурора Бочкарева. Сотрудники суда, присутствующие в зале, узнав коллегу, растерялись и промолчали. Впрочем, погоны прокурора говорили сами за себя, и подойдя к нему, судья Сопчук представилась и попыталась вручить Сергею Бочкареву цветы со словами «я пришла поздравить Вас с Международным женским днем». То есть попыток накричать, швырнуть букет, или предпринять иные агрессивные действия, не было. Когда по указанию прокурора судью Сопчук выводили из зала, она лишь поинтересовалась, почему тот не хочет принять от нее цветы, - написал Александр Салков.

Журналист отмечает, что прокурор вел себя более, чем достойно и не позволил себе никаких действий, способных проронить тень на погоны Генерального надзорного ведомства.

Теперь же судьбу госпожи Сопчук решит коллегия судей. Заседание, посвященное ей, состоится 21 мая.

Отметим, что депутат Госдумы от Приморского края Сергей Сопчук действительно публично проявлял беспокойство по судьбе приморских предприятий и был в этом не одинок. Михаил Шмаков из Федерации независимых профсоюзов России тоже обращался в Генпрокуратуру. Сопчук как депутат отреагировал таким образом на официальное обращение, поступившее к нему через сайт Госдумы. Речь скорее шла о том, что тысячи жителей края могут остаться на улице, если не дать заводам работать. Собственно, его услышали. Обеспечительные меры суда на время процесса не стали блокировать жизнедеятельность этих предприятий.

К слову, беспокойство по этому поводу высказывали и губернатор Приморья, и главы гдругих регионов, где есть заводы холдинга, полпред в ДФО, и иные депутаты Госдумы от Приморья, и даже сенатор Людмила Талабаева.

Напомним, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили по целому ряду преступлений на 15 лет колонии. Его младший брат получил восемь лет условно, а бывший глава МУП «Дороги Владивостока» 10 лет реального срока. Все трое приговорены также к штрафу по полмиллиарда на каждого. Приговор вступил в законную силу.

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