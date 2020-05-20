2020-05-20T05:43:19+03:00
Общество

За волосы и об колено: девушка из Приморья жестоко избила неприятельницу

Экзекуцию наблюдала целая толпа людей, но никто и не подумал вступиться за жертву [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушка из Приморья жестоко избила неприятельницуДевушка из Приморья жестоко избила неприятельницу
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В социальные сети слили кадры жестокого избиения девушки в Лесозаводске. Главными героями действа выступили двое - Света и Алина (все имена изменены - прим. ред). Первая молча сидела на скамейке и выступала в роли подушки для битья. А вторая, собственно, и была агрессором: била Свету по лицу руками и ногами, таскала за волосы.

В разлетевшемся по сети видео отчётливо слышно, что за экзекуцией наблюдала целая толпа - как девушек, так и парней. Но никто из присутствующих даже не попытался вступиться за хрупкую жертву. И, конечно, можно было бы решить, что свидетели сами боялись нарваться на неприятности, однако, судя по разговорам и громкому смеху, им просто нравилось происходящее.

Алина со Светой - девушки явно из разных весовых категорий. Может быть, из-за этого жертва так смиренно сидела и терпела издевательства. А, может быть, выбрала тактику - еще больше не раззадоривать неприятельницу.

Девушку избили в Лесозаводске. Источник видео: dps_vl125.

Кстати, знакомые Алины утверждают, что она вовсе не школьница - ей 19 лет. Чем ей так не угодила Света, пока что неизвестно. Дозвониться до самой девушки и услышать ее версию произошедшего, к сожалению, не получилось, - телефон вне зоны действия сети. Да и у Алины наверняка сейчас есть дела поважнее разговоров с журналистами, ведь делом уже занялись правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью, полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях.

- Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения, - комментируют специалисты.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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