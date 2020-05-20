Детский дом в Приморье закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусом подростка

Детский дом в Арсеньеве 20 мая закрыли на карантин. Накануне одному из воспитанников пришел положительный результат теста на COVID-19. Как корреспонденту «КП» рассказала заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская, наличие инфекции проверили и у других детей, проживающих в учреждении.

- Поскольку одному из воспитанников Центра содействия семейному устройству в Арсеньевском городском округе поставили диагноз «коронавирус», то детей, которые находились с ним в одном учреждении, также проверили. У всех результаты оказались отрицательные.

С сегодняшнего дня подросткам, по неофициальным данным, их 26 человек, категорически запрещено покидать территорию детского дома как минимум 14 дней.

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