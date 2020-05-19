Сквер Невельского - один из лучших в России

Глава Владивостока Олег Гуменюк в числе приоритетных назвал задачу благоустройства городских территорий. В этом году планируется обновить 12 общественных пространств, среди них - территория на ул. Светланской, 147, скверы Надибаидзе, Острякова, Игнатьева и многие другие.

А вот сквер Адмирала Невельского, что вдоль Светланской улицы, между остановками «Лазо» и «ДВПИ», уже обновили, и весьма удачно. Он расположен на двух уровнях. В рамках благоустройства строители вымостили дорожки и площадки различными материалами - гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроена зона отдыха, беседка, небольшой детский скалодром. Для создания непрерывных пешеходных связей сквер соединен лестницей с Корабельной набережной.

И вот заслуженное признание. Благоустройство сквера Адмирала Невельского по решению экспертного совета при Минстрое России вошло в реестр лучших практик федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Автор проекта - архитектурная мастерская «Архибат».

В сквере обустроена зона отдыха, беседка и даже небольшой детский скалодром. Анастасия КОТЛЯРОВА

Всего на ежегодный конкурс по отбору лучших проектов благоустройства, учрежденный Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, поступило 536 заявок. По итогам конкурса в федеральный реестр лучших включено 132 проекта, реализованных в 2019 году в 73 городах России.

- Основная его цель - обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик. С начала реализации федерального проекта в 2017 году в реестр включено 422 проекта, - рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Самыми популярными номинациями, как и в 2018 году, стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Напомним, за реконструкцию сквера Адмирала Невельского проголосовали сами жители Владивостока. По проекту «Формирование комфортной городской среды» уже реконструированы скверы Ощепкова и Пушкина, территории на ул. Черемуховой, 3, Енисейской, 23, возле Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43.