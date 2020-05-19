2020-05-20T10:52:06+03:00
Общество

Сквер Невельского - один из лучших в России

Достоинства благоустроенной территории во Владивостоке признал экспертный совет при Минстрое.
Кристина ГРИН
Поделиться:
Строители вымостили дорожки и площадки различными материалами. Анастасия КОТЛЯРОВАСтроители вымостили дорожки и площадки различными материалами. Анастасия КОТЛЯРОВА
Изменить размер текста:

Глава Владивостока Олег Гуменюк в числе приоритетных назвал задачу благоустройства городских территорий. В этом году планируется обновить 12 общественных пространств, среди них - территория на ул. Светланской, 147, скверы Надибаидзе, Острякова, Игнатьева и многие другие.

А вот сквер Адмирала Невельского, что вдоль Светланской улицы, между остановками «Лазо» и «ДВПИ», уже обновили, и весьма удачно. Он расположен на двух уровнях. В рамках благоустройства строители вымостили дорожки и площадки различными материалами - гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Здесь также обустроена зона отдыха, беседка, небольшой детский скалодром. Для создания непрерывных пешеходных связей сквер соединен лестницей с Корабельной набережной.

И вот заслуженное признание. Благоустройство сквера Адмирала Невельского по решению экспертного совета при Минстрое России вошло в реестр лучших практик федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Автор проекта - архитектурная мастерская «Архибат».

В сквере обустроена зона отдыха, беседка и даже небольшой детский скалодром. Анастасия КОТЛЯРОВА

В сквере обустроена зона отдыха, беседка и даже небольшой детский скалодром. Анастасия КОТЛЯРОВА

Всего на ежегодный конкурс по отбору лучших проектов благоустройства, учрежденный Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, поступило 536 заявок. По итогам конкурса в федеральный реестр лучших включено 132 проекта, реализованных в 2019 году в 73 городах России.

- Основная его цель - обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик. С начала реализации федерального проекта в 2017 году в реестр включено 422 проекта, - рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Самыми популярными номинациями, как и в 2018 году, стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

Напомним, за реконструкцию сквера Адмирала Невельского проголосовали сами жители Владивостока. По проекту «Формирование комфортной городской среды» уже реконструированы скверы Ощепкова и Пушкина, территории на ул. Черемуховой, 3, Енисейской, 23, возле Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
График отключения горячей воды во Владивостоке в 2020 году: в первый день лета горожанам вновь отключат горячую воду
Отключать горячую воду будут у жителей Фрунзенского и части Ленинского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверят также и Голдобинскую теплотрассу
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
Гидравлические испытания теплосетей Владивостока возобновятся 1 июня
Чиновник, разрешивший вырубать деревья на Красного знамени, недавно покинул должность
Мэрия Владивостока пытается вернуть городу объекты Мингородка
Разыскиваются близкие бойца Красной Армии из Владивостока, погибшего в 1942 году
Школьники из 1-8 классов во Владивостоке ушли на каникулы
Особый противопожарный режим отменили в Приморье
Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом
О маркировании собак и кошек в Приморье примут закон
Инвестиции в моногорода: щебень и брусчатку начнут выпускать в Дальнегорске
8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье
Поджигатель-металлист взят с поличным в Дальнереченском районе Приморья
И снова ЖСК «Остров»: возбуждено уголовное дело о хищении 146 миллионов на острове Русский
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
«Мак-2020»: на Приморской земле очередной этап битвы с «наркоманскими» растениями
Фонд «Восточный Порт» и Волонтёрский центр НГО передали бесконтактные термометры детским садам Находки
Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню