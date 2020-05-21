Экс-кандидата в губернаторы Камчатки отправили на принудительное лечение

В центре внимания сегодня юрист, общественник Владимир Шуманин, который в далеком 2000-ом даже баллотировался на пост губернатор Камчатского края. Два дня назад, 19 мая 2020 года, суд отправил его на принудительное лечение. Причиной указывается якобы психическое расстройство, если бы не оно, вероятно, Владимиру Юрьевичу пришлось бы расплачиваться за уголовное преступление.

Детали раскрыли в региональном следственном комитете. Там рассказали, что ныне редактор камчатского новостного портала проходил обвиняемым по делу о распространении ложной информации, порочащей честь и достоинство человека – иначе говоря, речь о клевете. Объектом нападок стал сотрудник полиции.

- Следствием и судом установлено, что в 2018 году житель краевого центра, являясь в период инкриминируемого ему деяния и в настоящее время, лицом, не осознающим фактический характер и общественную опасность своих действий и имеющим возможность руководить ими, хотел публично оклеветать сотрудника полиции и опорочить его честь и достоинство, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Так он создал статью, которую разместил в сети на общедоступном интернет-ресурсе, в которой изложил заведомо ложные сведения, соединенные с обвинением сотрудника полиции в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой суд принял решение отправить Владимира на принудительное лечение. По решению служителя Фемиды экс-кандидат в губернаторы региона отправится в стационар специализированного типа для получения психиатрической помощи.

Стоит отметить, что телефон Владимира Юрьевича пока доступен, но трубку на том конце провода так никто и не взял. По информации источника «КП-Владивосток», оперативники вскоре займутся его переводом в спецучреждение. А сам сотрудник органов, которого оклеветали, до сих пор работает в УМВД, поэтому раскрывать подробности той публикации было бы некорректно.

СПРАВКА «КП»

Владимир Шуманин (дата рождения 16 июня 1965 года) – родился в семье военнослужащего, является сыном погибшего в аварии 1993 года командующего Камчатской флотилией разнородных сил вице-адмирала Юрия Шуманина. Сам Владимир – офицер ВМФ в отставке. В 2000 году он баллотировался на пост губернатора Камчатского края. До решения суда Владимир занимался журналистикой и являлся юристом-общественником. На полуострове он был известен своими критическими публикациям, в которых нелестно отзывался не только о правоохранительных органах, но и о власти в целом.