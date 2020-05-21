"Вот рука, приварите?": жители Владивостока хотят восстановить статую девушки с ракетой

Во Владивостоке немало всевозможных памятников и статуй. Часть из них находится на особом контроле, в то время как другим объектам либо уделяется гораздо меньше внимания, либо и вовсе ветра истории замели к ним проход. Одна из таких скульптур - "Девушка, держащая ракету в руке", находится на территории бывшего санатория-грязелечебницы. За годы статуя потемнела, лишилась руки, чего уж говорить о благоустройстве. Тем не менее, во Владивостоке нашлись те, кто собственными силами решил восстановить эту статую. Надежда Телелюева и ее супруг Алексей затеяли не только покрасить скульптуру, но и восстановить утраченную конечность.

- Мы с мужем любим гулять в районе грязелечебницы. Там обычно можно покормить белок и птиц, да и сам маршрут через лес нам очень нравится. Так вот как раз напротив первого корпуса грязелечебницы стоит эта однорукая статуя девушки с ракетой. Мы часто возле нее ходили и постоянно обращали внимание на то, что никто и не следит за ней. Стало очень жалко это произведение искусства, а статуя ведь действительно очень красивая. Так у нас и зародилась мысль о том, что неплохо было бы привести статую в порядок. Так мы и решили ее покрасить, - говорит Надежда Телелюева.

Ближе к осени Надежда хочет полностью восстановить эту статую, но нужна помощь добровольцевФото: из архива героя публикации

Разрешения на покраску статуи спрашивать не у кого, объект явно бесхозный. Ведь если бы и был кто-то ответственный, то он наверняка бы следил за этой статуей, красил бы ее, а в случае каких-то повреждений, проследил бы за реставрацией. Надежда и Алексей взяли краску, оделись в удобную одежду и приступили к реставрации.

- Когда мы расположились и начали красить статую, к нам вышел работник детской школы, расположенной сейчас в первом корпусе грязелечебницы. Он рассказал, что некогда отколотую у статуи руку удалось сохранить, но ее нужно приварить. Мы проверили - это действительно рука от статуи и ее удалось сохранить, - рассказывает Надежда Телелюева.

Руку тоже придется восстанавливатьФото: из архива героя публикации

Кстати, как оказалось, руки статуя лишалась дважды. Доподлинно неизвестно, кто и зачем отломал конечность в первый раз. Местный мастер с помощью сварочного аппарата вернул девушке с ракетой утраченную конечность. Но потом рука вновь отвалилась, ее удалось сохранить до лучших времен, пока кто-то не проявит интерес и не займется реставрацией скульптуры.

- Рука хранится сейчас на территории школы. Нас действительно спросили, можем ли мы приварить руку и восстановить статую. В тот день при нас были только краски, да и навыков сварки у нас нет. Поэтому нужен сварочный аппарат и тот человек, кто сможет приварить руку у статуе. А так как сама рука фрагментирована, нужно будет заполнять пустоты, где-то замазывать, где-то шпатлевать. Хотелось бы найти мастера-скульптора, кто смог бы в точности восстановить образ статуи при восстановлении руки. Пока никто не откликнулся. Возможно к осени мы с мужем вновь соберемся и своими собственными силами приварим руку и полностью восстановим статую, - говорит Надежда Телелюева.