«Я на тебя статью найду»: экс-следователь с коронавирусом и онкологией поругался с лечащим врачом

В социальных сетях 20 мая появился видеоролик, снятый в одном из медучреждений города Находки. На кадрах мужчина с онкологическим заболеванием и коронавирусной инфекцией жестко предъявляет претензии одному из врачей и требует, чтобы тот уволился. При этом пациент ссылается на конкретные положения законов, так как сам он - бывший старший следователь из прокуроры, посадивший за врачебные ошибки, как говорит он сам, ни одного медика.

Сергею Х. 64 года, у него лимфома, четвертая стадия. Чуть меньше месяца назад он закончил четвертый курс химиотерапии. Лечился в гематологическом отделении Владивостока, в семье считают, что там он и мог заразиться коронавирусом.

- Меня выписали 29 апреля с гематологии. А спустя два дня все отделение закрыли на замок - у медсестры выявили COVID-19. Заразились все, включая моего лечащего врача, - рассказывает Сергей. - У меня самого температура была еще до выписки, но я первое время грешил на препарат, который мне кололи. Раньше на него такая реакция была. Но потом, когда я был уже дома, у меня появился кашель. Приехавший терапевт назначила сначала противовоспалительный препарат, а потом уже и сильные антибиотики, которые принимают при коронавирусе. Диагноз у меня тогда еще не был подтвержден.

На домашнем лечении, несмотря на тяжелое состояние, Сергей находился около 12 дней. За это время, как потом оказалось, инфекция передалась практически всей семье: жене, сыну. Дочь на данный момент только проверяется.

- Я с 1 по 12 мая ждал, что ко мне приедут брать тест на коронавирус: я же в группе риска, у меня все признаки. Температура вот каждый день была 38 градусов. Терапевт еще выявила двустороннюю пневмонию, отправила на КТ. У меня на 60% были повреждены легкие. И матовое стекло - первый признак ковида - имелся. Но ко мне не приезжали до тех пор, пока мой сын, чтоб меня проверили, не обратился 12 числа в медучреждение.

«Пишите заявление и уматывайте отсюда»

Так Сергей и оказался в инфекционном отделении Находки. Произошло это на следующий день после обращения, 13 мая. Тогда же у него и взяли анализ на коронавирус.

В инфекционном отделении Сергей попал к лечащему врачу, назовем его Алексеем (настоящее имя разглашать не имеем права). Именно к нему у пациента за четыре дня «помощи» и возникли серьезные вопросы. Самый первый из них: почему лечением онкобольного пациента с инфекцией не занимается врачебная комиссия? Ведь лечащий врач должен был посоветоваться, как минимум, с еще парой узких специалистов, в особенности - с онкологом. Но консилиум собрали только после жалобы пациента.

- Консилиум собрали только тогда, когда я, спустя четыре дня нахождения в стационаре, позвонил заведующей терапевтического отделения и сказал, что я - особо опасный больной, что у меня онкология. Мой лечащий врач не доложил об этом никому из руководства, - возмущается Сергей.

Как говорит пациент, назначенное лечение ему не помогало - все дни держалась высокая температура, он просил выписать ему какие-нибудь другие препараты.

- У меня в ночь с 19 на 20 число была температура 39 градусов. Зуб на зуб не попадал, руки тряслись. Я просил, чтобы мне вкололи жаропонижающее, но, как сказал врач, «с лимфомой нельзя». Поэтому мне дали только парацетамол. Температура держалась всю ночь. Утром пришла новая смена, и тут же меня укололи. Почему-то, оказывается, мне можно было все-таки колоть жаропонижающее. Можете представить, я мучился всю ночь.

После того, как по поводу лечения Сергея была созвана комиссия, ему сменили лечащего врача. Препараты также полностью поменяли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780564" frameborder="0"></iframe> Пациент с онкологическим заболеванием заразился коронавирусом. Видео из социальных сетей.

Выложенное в соцсеть видео было снято уже после того, как произошла смена врача. На видео дежурный врач - тот самый доктор, который занимался Сергеем с момента поступления в стационар.

Онколог в шоке

После смены врача, казалось бы, проблемы с лечением у Сергея должны были закончиться. Вот только у пациента появились претензии и к новому.

- Вчера вечером приходит медсестра, говорит, что сделает мне укол. Я еще не успел спросить, что в нем, как она мне уже уколола. Я спрашиваю: «что было в ампуле?» - а это, оказывается, сильнейший противоопухолевый препарат. Принимать который и назначать который может только, опять же, комиссия из не менее чем трех врачей. К тому же они должны были оповестить меня об этом. А у нового лечащего врача на руках не было ни КТ, ни УЗИ, ни результатов биопсии. Я же только после химии, и этот препарат входит во все протоколы. Введение это препарата может вызвать резистенцию опухоли, и тогда мне нужно будет менять все дальнейшее лечение лимфомы. Можете себе представить? Я перезвонил сейчас своему лечащему врачу - он в шоке.

Как говорит сам Сергей, плохо отзываться о врачах ему совсем не хочется, но других слов пока что просто не находится.

- Я не хочу хаять всех врачей, они совершают подвиги, но в то же время, есть и те, кто недобросовестно относится к своему делу.

На данный момент Сергей все еще проходит лечение в стационаре, еще утром 22 мая он чувствовал себя неплохо, но к вечеру в очередной раз поднялась температура. Как введение противоопухолевого препарата скажется на его лечении, покажет только время.

Здоровье близких Сергея в порядке: сын на амбулаторной лечении, а жена госпитализирована с легкой формой COVID-19.

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