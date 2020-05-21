Впервые Ночь музеев прошла в виртуальном пространстве

Ежегодная акция «Ночь музеев – 2020» прошла в галерее 16 мая в тринадцатый раз и впервые - онлайн. Девиз - «Годы фронтовые. Символы эпохи». Мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и направлены на поддержку сохранения исторической памяти.

- Виртуальные гости и подписчики в эту майскую ночь познакомились с основными и главными символами эпохи сороковых в искусстве: живописью, графикой и скульптурой на онлайн-экскурсиях по выставкам «Великая Победа» и «Письмо с фронта»; увидели спектакль Приморского драматического театра молодежи «Василий Теркин», узнали, какая литература была популярна в годы войны у приморцев от заведующего отделом краеведения библиотеки имени Алексея Горького Нины Иванцовой, - рассказали в галерее.

А еще гости мероприятия спели любимые военные песни в музыкальной программе «Эстафета памяти» от Шаляпинского клуба, получили урок популярных танцев военного времени от студии исторического танца «Наследие». Участники клуба волонтеров галереи прочли свои любимые стихи о Великой Отечественной войне.

КСТАТИ

Приморская государственная картинная галерея поддержала крупнейший всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков «Я художник - я так вижу». Он стартовал 15 мая. Принять участие могут дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры в возрасте от 6 до 20 лет.

В рамках фестиваля галерея подготовила детский мастер-класс «Сам себе Матисс». Это свободная интерпретация произведения гениального французского художника Анри Матисса в технике аппликации. Мастер-класс можно пройти онлайн на официальной странице Приморской государственной картинной галереи в YouTube: https://youtu.be/9xfsGvRKp84.