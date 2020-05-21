Проект «Арт-кухня» во Владивостоке проходит онлайн

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с эпидемиологической обстановкой, традиционная весенняя выставка «Арт-кухня» в седьмой раз приглашает жителей края посетить художественную выставку, где в одной экспозиции представлены работы мастеров художественного дела и их учеников, только начинающих делать профессиональные шаги.

«Арт-кухня» в биографическом досье для многих будущих художников станет знаменательным событием и первым шагом к общению со зрителем. На виртуальном вернисаже представлено 13 работ. В год 75-летия окончания Великой Отечественной Войны организаторы не сомневались в выборе темы. И выставка посвящена этому юбилею.

- Работы представляют лучшие картины на тему Великой Отечественной Войны, аккуратно сформированные в виде слайд-шоу под песню «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Наумовича Бернеса, - рассказали в художественном колледже. - Данная выставка приоткрывает завесу тайны о том, как становятся профессиональными художниками.

Гонтарь А. - «Письмо»

«Арт-кухня» - это своеобразное закулисье творческого становления и развития личности художника. В экспозиции представлены работы студентов, которые только начинают делать первые профессиональные штрихи, и действующих преподавателей учреждения - признанных мастеров художественного дела. Экспонирование рабочего материала представлено как визуальное отражение современной дальневосточной художественной школы.