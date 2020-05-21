2020-05-22T15:43:09+03:00
Общество

Проект «Арт-кухня» во Владивостоке проходит онлайн

Посмотреть работы начинающих художников и их учителей приглашает Приморский краевой центр народной культуры.
Екатерина ТРЕГУБОВА
Поделиться:
Мельниченко Ю. - «Зима 41-го»Мельниченко Ю. - «Зима 41-го»
Изменить размер текста:

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с эпидемиологической обстановкой, традиционная весенняя выставка «Арт-кухня» в седьмой раз приглашает жителей края посетить художественную выставку, где в одной экспозиции представлены работы мастеров художественного дела и их учеников, только начинающих делать профессиональные шаги.

«Арт-кухня» в биографическом досье для многих будущих художников станет знаменательным событием и первым шагом к общению со зрителем. На виртуальном вернисаже представлено 13 работ. В год 75-летия окончания Великой Отечественной Войны организаторы не сомневались в выборе темы. И выставка посвящена этому юбилею.

- Работы представляют лучшие картины на тему Великой Отечественной Войны, аккуратно сформированные в виде слайд-шоу под песню «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Наумовича Бернеса, - рассказали в художественном колледже. - Данная выставка приоткрывает завесу тайны о том, как становятся профессиональными художниками.

Гонтарь А. - «Письмо»

Гонтарь А. - «Письмо»

«Арт-кухня» - это своеобразное закулисье творческого становления и развития личности художника. В экспозиции представлены работы студентов, которые только начинают делать первые профессиональные штрихи, и действующих преподавателей учреждения - признанных мастеров художественного дела. Экспонирование рабочего материала представлено как визуальное отражение современной дальневосточной художественной школы.

Селедцов Е.М. – «Май 45-го»

Селедцов Е.М. – «Май 45-го»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
Еще двое сотрудников Медцентра ДВФУ заболели коронавирусом
Еще один антиковидный госпиталь открыли в Приморье
Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке
Жительница Владивостока, выбросившая ребенка с 8 этажа, освобождена от уголовного наказания
280 тысяч рублей присвоил торговый агент из Уссурийска
Я за юмор: «Супермен» из Уссурийска рассказал, зачем катался на крыше авто
Темп прироста в Приморье по-прежнему высокий: в крае 47 новых случаев COVID-19
Правительство Приморья покинул еще один чиновник
Наказать чиновников, которые согласовали отключение горячей воды во Владивостоке, потребовал губернатор
Ожидание автобуса на четырех остановках Владивостока станет комфортней
Погода на выходных огорчит приморцев
233 протокола на нарушителей режима самоизоляции составлены за сутки в Приморье
Видео задержания браконьера представила «Земля леопарда»
Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным
Маршрут электробусов сообщила мэрия Владивостока
Напрямую из Владивостока в Анадырь: S7 Airlines запустила новый рейс
Новая «уголовка» приморской компании «Окна — Эталон»
Новый режим для движения большегрузов ввели в Приморье
А лето будет? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 22 мая