"Эротичная" детская площадка во Владивостоке оказалась недетской и неэротичной

Поводом для материала послужил сюжет одной из федеральных телекомпании, в котором столичные телевизионщики сообщили, что обнаружили во Владивостоке детскую площадку "с налетом эротики". Более того, в материале говорится, что недовольные родители "обходят площадку стороной и закрывают своим детям глаза, готовят обращение в прокуратуру".

Корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток" решил лично убедиться насколько эротична эта детская площадка. Отыскать месторасположение новой "достопримечательности" столицы российского Дальнего Востока удалось с помощью социальных сетей, куда журналисты КП обратились с просьбой опознать местность. Владивостокцы подсказали, что объект находится недалеко от Медицинского объединения ДВО РАН (бывшая поликлиника ДВНЦ) на улице Кирова.

Прибыв на место, корреспондент обнаружил, что в этом районе соседствуют две площадки для отдыха горожан: детская и спортивная. Столичные работники телевидения, видимо, решили добавить немножко эпатажности, когда назвали детской именно спортивную площадку. Оформление детской площадки находится в полном порядке, радуя взоры ребят милыми, якими рисунками мультяшных героев.

Но и на "взрослой" спортплощадке ничего шокирующего обнаружить не удалось. Для того, чтобы разглядеть в силуэтах на бордюрной стеночке эротический подтекст, нужно обладать определенным складом мышления. Его у корреспондента "Комсомолки" не оказалось. Не оказалось его и у нескольких местных жителей, которые не высказали никаких претензий к рисункам. Мамы, гуляющие тут же с детьми, рассказали, что площадке уже два года и никогда никто не возмущался тем, что изобразил художник - оформитель. А изобразил он вовсе не позы из Камасутры, а асаны йоги - позы, помогающие, как считают индусы, сохранять тело и дух в здоровом состоянии. Так же женщины поведали, что совет дома, расположенного рядом, никогда не поднимал вопроса об оформлении площадки - хватает других действительно важных проблем.

Асаны йоги - упражнения для укрепления тела и духаФото: Сергей БАЛАНОВ

Представитель мэрии Владивостока сообщил КП, что дом №116 обслуживает МУПВ "Центральный" и здание досталось организации уже с площадкой в ее нынешнем виде. Кто и когда нарисовал картинки представителям муниципального предприятия неизвестно. Оказывается, специалисты МУПВ, отреагировав на телесюжет, в минувший четверг тоже пообщались с местными жителями. И… тоже не услышали никаких жалоб. Однако, они заверяют, что если поступит соответствующее распоряжение, закрасить рисунки не составляет никаких проблем. Но для этого нужно решение собственников - жителей дома, так как площадка является общедомовым имуществом.

Родители спокойно приводят детей на площадкуФото: Сергей БАЛАНОВ

"Комсомолка" выражает надежду, что здравый смысл восторжествует и никто не станет тратить время и средства, на закрашивание рисунков, которые ради "жареных фактов" были зачислены в разряд эротических и даже оскорбляющих нравственность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780722" frameborder="0"></iframe> Корреспондент КП побывал на площадке "с налетом эротики".Видео: Сергей Баланов

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