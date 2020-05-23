2020-05-23T09:18:06+03:00
Общество

"Эротичная" детская площадка во Владивостоке оказалась недетской и неэротичной

Корреспондент "Комсомолки" пообщался с жителями дома, которому принадлежит территория площадки
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На спортивной площадке улице Кирова во ВладивостокеНа спортивной площадке улице Кирова во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Поводом для материала послужил сюжет одной из федеральных телекомпании, в котором столичные телевизионщики сообщили, что обнаружили во Владивостоке детскую площадку "с налетом эротики". Более того, в материале говорится, что недовольные родители "обходят площадку стороной и закрывают своим детям глаза, готовят обращение в прокуратуру".

Корреспондент "Комсомольской правды - Владивосток" решил лично убедиться насколько эротична эта детская площадка. Отыскать месторасположение новой "достопримечательности" столицы российского Дальнего Востока удалось с помощью социальных сетей, куда журналисты КП обратились с просьбой опознать местность. Владивостокцы подсказали, что объект находится недалеко от Медицинского объединения ДВО РАН (бывшая поликлиника ДВНЦ) на улице Кирова.

Прибыв на место, корреспондент обнаружил, что в этом районе соседствуют две площадки для отдыха горожан: детская и спортивная. Столичные работники телевидения, видимо, решили добавить немножко эпатажности, когда назвали детской именно спортивную площадку. Оформление детской площадки находится в полном порядке, радуя взоры ребят милыми, якими рисунками мультяшных героев.

Но и на "взрослой" спортплощадке ничего шокирующего обнаружить не удалось. Для того, чтобы разглядеть в силуэтах на бордюрной стеночке эротический подтекст, нужно обладать определенным складом мышления. Его у корреспондента "Комсомолки" не оказалось. Не оказалось его и у нескольких местных жителей, которые не высказали никаких претензий к рисункам. Мамы, гуляющие тут же с детьми, рассказали, что площадке уже два года и никогда никто не возмущался тем, что изобразил художник - оформитель. А изобразил он вовсе не позы из Камасутры, а асаны йоги - позы, помогающие, как считают индусы, сохранять тело и дух в здоровом состоянии. Так же женщины поведали, что совет дома, расположенного рядом, никогда не поднимал вопроса об оформлении площадки - хватает других действительно важных проблем.

Асаны йоги - упражнения для укрепления тела и духа Фото: Сергей БАЛАНОВ

Асаны йоги - упражнения для укрепления тела и духаФото: Сергей БАЛАНОВ

Представитель мэрии Владивостока сообщил КП, что дом №116 обслуживает МУПВ "Центральный" и здание досталось организации уже с площадкой в ее нынешнем виде. Кто и когда нарисовал картинки представителям муниципального предприятия неизвестно. Оказывается, специалисты МУПВ, отреагировав на телесюжет, в минувший четверг тоже пообщались с местными жителями. И… тоже не услышали никаких жалоб. Однако, они заверяют, что если поступит соответствующее распоряжение, закрасить рисунки не составляет никаких проблем. Но для этого нужно решение собственников - жителей дома, так как площадка является общедомовым имуществом.

Родители спокойно приводят детей на площадку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Родители спокойно приводят детей на площадкуФото: Сергей БАЛАНОВ

"Комсомолка" выражает надежду, что здравый смысл восторжествует и никто не станет тратить время и средства, на закрашивание рисунков, которые ради "жареных фактов" были зачислены в разряд эротических и даже оскорбляющих нравственность.

Корреспондент КП побывал на площадке "с налетом эротики".Видео: Сергей Баланов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24