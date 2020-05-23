Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 24 мая 2020: в шаге от отмены ограничений, вирус закрывает «Мумий Тролль бар»

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 24 мая 2020 года, самые важные события. На территории Приморского края с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 1595 случаев заражения (+53 за сутки). Выздоровели уже 584 (+33) пациентов, умерли от коронавируса 15 человек (+1).

- Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить, – обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений и общая задача сейчас – не допустить всплеска заболеваемости. Он призвал глав муниципалитетов, контроль-надзорные органы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений санитарных мер, которая в последние дни и без того была усилена. Он еще раз призвал административные комиссии, правоохранителей сосредоточиться на проверках общественного транспорта, организаций торговли, социально-бытового обслуживания.

- Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на «нормальные рельсы», мы сразу не «выпрыгнем» на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может, это жизненная необходимость, чтобы количество заболевших снижалось, – подчеркнул глава региона.

Тем временем, вирус нанес удар по одному из самых известных московских заведений родом из Владивостока. Стало ясно, что после карантина не откроется «Мумий Тролль Music Bar» на Тверской, 7. Арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа. Об этом сообщил Илья Лагутенко.

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