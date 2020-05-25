«Девочка чудом выжила»: в Приморье в жутком ДТП, в котором погибла семья с малышом, спаслась 11-летняя школьница

ДОРОГА-УБИЙЦА

Трагедия случилась 24 мая в районе 181 километра трассы «Осиновка-Рудная Пристань». Сергей вместе с супругой Любовью, 11-летней Викой и грудной девочкой возвращались из Кавалеровского района обратно домой в Уссурийск. Семья решила погостить у бабушки – мамы Любови.

Только позже станет известно о том, что на опасном участке случится ужасное – машина Тойота Калдина, в которой находилась вся семья, потеряет управление и, перевернувшись, канет в реку Уссури. Старшему ребенку чудом удалось спастись – ее выбросило из салона авто, по предварительным данным, до того, как иномарка утонула вместе с ее родными.

Ребенок сейчас находится в больнице и, как сообщает источник «КП», девочка пока не может давать показания – находится в тяжелом состоянии. Осознает ли она, что случилось, и что ДТП забрало у нее всю семью – пока неизвестно.

Машина перевернулась и улетела в реку.Фото: Комсомольская правда

ЧУДО СПАСЛО ОДНУ ЖИЗНЬ

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции Чугуевского района. Выжившая девочка, когда прибыл наряд, рассказал, что в салоне машины были ее мама, отчим и сестра, после чего была госпитализирована в больницу. Машину с телами погибших удалось вытащить из реки только 25 мая.

Авария повергла в шок всех жителей Приморья. Многие предположили, что девочке удалось спастись только благодаря тому, что она не была пристегнута. Однако пока эту информацию силовики не подтверждают – ведется проверка. Несмотря на это, опытные водители утверждают, что, скорее всего, школьницу от удара выбросило через окно машины. По другой версии, Вика сама смогла отстегнуть ремень безопасности и выбраться из машины до точки невозврата. В любом случае, окончательный вердикт последует от УМВД.

Причина трагического ДТП пока неизвестна.Фото: Комсомольская правда

Вместе с тем до сих остается загадкой причина происшествия. Пользователи сети предположили, что водитель, кстати, до сих пор не ясно, кто из супругов был за рулем, мог проигнорировать скоростной режим. Есть также предположение, что ДТП могла предшествовать ссора мужа и жены, но и у этой версии пока нет никаких доказательств.

- Неделю назад я говорил с Сергеем, речь зашла о машинах. И он сказал, что на Калдине ходовая часть не в лучшем состоянии. Скорее всего, это могло стать причиной аварии, - говорит «Комсомолке» знакомый с погибшим главой семьи.

Близкие уверены, что именно техническая неполадка повлекла за собой такие трагические последствия.

«ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛА С ДЕТЬМИ»

Разумеется, сейчас самое важное – спасти Вику. За ее жизнь борются врачи. Жители Приморья очень надеется на то, что после выздоровления она сможет справиться с горем. Горем, которое за мгновение лишило ее всей семьи – мамы, отчима и крошечной сестры.

- Люба была невероятным человеком. Она всю жизнь посвятила себя работе с детьми. У нее был свой детский сад, а до этого она также работала в системе дошкольного образования. Она очень любила детей, да и они ее тоже, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дарья, коллега погибшей Любови. – Она была очень добрым человеком, невраждебным, всегда умела находить общий язык с людьми. То, что случилось с ней и ее семье – трагедия. У Сергея, как она рассказывала, после инсульта плохо функционировала рука. Возможно, это могло стать причиной произошедшего, но пока неизвестно, кто был за рулем – права на вождение были у обоих. Про Вику могу сказать, что она очень тихая и спокойна девочка. Гибкая, занимается танцами и всегда помогала маме с ее работой, не знаю, как будет дальше, - Дарья уже не может сдержать слез.

На снимке погибшая Любовь, которая всю жизнь посвятила работе с детьми.

Известно, что у спасшейся Вики есть две бабушки – одна из них живет в Кавалеровском районе, другая – в Уссурийске. Скорее всего, им придется занять место родителей в судьбе несчастного ребенка, потерявшего семью.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи и желает Виктории скорейшего выздоровления. Мы продолжим следить за развитием ситуации.

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