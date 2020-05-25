Каким будет парк Минного городка - зависит от жителей Владивостока

Что такое твое пространство? Это твоя квартира или, если очень повезет, то твой дом. Но когда мы выходим за пределы своего дома или своей квартиры, мы попадаем на чужую территорию. Это могут быть различные заборы или преграды, которые мы встречаем на своем пути. А где еще мое, твое пространство? Сколько общественных мест вы знаете для прогулок в нашем городе? - с этих слов начинается ролик-презентация будущей территории парка Минного городка, который в этом году наконец приводят в порядок после долгих лет запустения.

Однако на кадрах видеоролика нет каких-либо графических планов, дизайн-проектов и схем. Вместо этого лидеры общественного мнения и те, кому не безразлична судьба этого места, как и всего благоустройства Владивостока, рассказывают о самом парке, его истории.

Минный парк фильм презентация.

- Когда-то в долине речки Буйковки, которая протекает по этому оврагу, решено было сделать главный арсенал владивостокской крепости. Это место защищено от прямой видимости с моря. Все боеприпасы, необходимые для долговременной обороны города, было решено спрятать в этом месте, для чего там были построены специальные сооружения, в том числе и пожарная система, которую сегодня можно видеть в виде трех озер, - рассказывает историю создания Минного городка директор музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктор Шалай.

Так как это очень важное общественное пространство для города и его неотъемлемая часть, идейные вдохновители реконструкции парка понимают, что прежде чем спроектировать территорию, нужно ее полноценно исследовать. Именно поэтому проект должен быть органичным и не чуждым людям, нужно учесть их мнение. В парке нужно воплотить то, что сами горожане захотят увидеть на его территории.

- Целью исследования является создание сообщества людей, сопричастных к проекту, которые участвуют не только в проектировании, но и в последующей жизни парка, чтобы люди чувствовали связь с этим местом, а не воспринимали его, как нечто чуждое и незнакомое для себя, - говорит архитектор общественных пространств и городской среды Феликс Машков.

Всем жителям и гостям города Владивостока, которым небезразлична его судьба, предлагается высказать свои идеи и предложения о том, каким бы им хотелось видеть этот парк. Что в нем обязательно должно быть, на какие моменты нужно обратить ключевое внимание при реконструкции.

- Нужно в истории парка перевернуть страницу и вернуть его городу, вернуть его тем, кто помнит его с детства и подарить его тем, кто вырос в девяностые и нулевые, и ничего хорошего об этом парке не помнит, - говорит Виктор Шалай. - Расскажите, как вам бы там было хорошо и что бы вы хотели там делать. Помните, город живет счастьем своих людей.