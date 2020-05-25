Предприниматель с говорящей фамилией разбил элитные авто в подземном паркинге во Владивостоке

История, которая испортила выходные, как минимум 8 семьям из Владивостока, развернулась на улице Толстого, а именно на крытой парковке нового жилого комплекса. В «Бригантину» наведался взбодренный алкоголем 30-летний мужчина, который перепутал этажи и оказался заперт в подземном паркинге.

Разумным поведение парня назвать крайне сложно. Логично было бы предположить, что «узник» позвонит другу, ну или на худой конец легонько ударит по колесу одной из припаркованных машин, чтобы сработала сигнализация и его вызволили. Или элементарно дождется утра. Но герой выбрал другую тактику. Он буквально стал громить все подряд машины – новенькие седаны, элитные внедорожники, дорогие кроссоверы, а после решил переночевать в одном из них, разбив стекло. На месте преступления спящего дебошира и застали пострадавшие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781021" frameborder="0"></iframe> Парень начал громить чужие машины, оказавшись запертым на парковке.Видео: dps_controlnews

Хозяин новенького Volkswagen Touareg оказался явно не рад нахальному гостю. Выдержке мужчины можно позавидовать, 38-летний житель Владивостока попытался узнать причины столь неадекватного поступка и пообщался с виновником происшествия хоть и на повышенных тонах, но без кулаков. Естественно, что автомобилист вызвал полицию.

Еще не отошедший от «вечеринки» гость, рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью. А фамилия у молодого мужчины крайне созвучна со словом «борзота». Это весьма повеселило окружающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781024" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке молодой человек разбил 8 авто и прилег отдохнуть в одной из них.Видео: dps_vl

Полицейским народный антигерой объяснил, что на подземную парковку попал, перепутав этажи в лифте. Из-за отсутствия ключа от двери, выбраться самостоятельно он не смог.

– Гражданин признал свою вину и принес извинения владельцам поврежденных автомашин. Всем пострадавшим выплачена денежная компенсация за причиненный материальный ущерб, – отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

От действий дебошира пострадали 8 машин. Фото: dps_controlnews

Надеемся, что история для любителя безудержного веселья окажется поучительной. И в следующий раз парень будет рассчитывать норму спиртного и проявлять меньше агрессии. Молодой предприниматель явно лишился кругленькой суммы денег, но к счастью, смог договориться с владельцами разбитых авто, чтобы избежать уголовного наказания.

Дебоширу пришлось заплатить за испорченное чужое имущество. Фото: dps_controlnews

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