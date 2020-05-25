«Поставил палатку и жил там»: житель Приморья вместе с тремя детьми переехал в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса

Совершенно потрясающая история прямиком из приморского поселка Кавалерово. В центре внимания 39-летний Алексей, который наделал много шума. Но начиналось все довольно тревожно. В первых числах мая в полицию поступило сообщение о том, что пропал мужчина и трое его несовершеннолетних детей – два мальчика и одна девочка. Тревогу, вероятно, забили учителя после того, как школьники перестали появляться в классе, а отец отвечать - на звонки. Ситуация была серьезной, поэтому следователи почти сразу возбудили уголовное дело по факту исчезновения детей и начали оперативную работу.

Было известно немного: то, во что были одеты пропавшие без вести и то, что с собой у Алексея может быть веб-камера. К делу подключились и волонтеры.

- Мы успели оказать лишь информационную помощь, разместив на наших ресурсах сведения о том, что пропала семья В день, когда мы планировали выехать на место, пришло сообщение, что пропавших нашли – все живы и здоровы. Для нас это самое главное. Мы знаем точно, что сейчас дети в безопасности, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды –Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска».

И, действительно, после двух дней оперативно-розыскной работы семью нашли. Только вот где. В лесу. По информации «КП», Алексей поставил палатку в трехстах метрах от своего дома. Так он намеревался спастись от эпидемии коронавируса. Как сообщил наш источник, следователи рассматривают и такую версию событий. Вместе с тем, есть сведения о том, что дома мужчина оставил записку, в которой было написано, что он вместе с детьми решил покинуть дом.

- Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи, - отмечает Аврора Римская, руководитель пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю.

«Комсомолка» решила выяснить, мог ли страх перед заражением, действительно, быть мотивом произошедшего. Одна из последних публикаций отца семейства посвящена как раз молитве по защите от коронавируса. В целом большая часть постов посвящена религиозной тематике. Про то, что Алексей глубоко верующий человек, подтвердили несколько источников. Как сообщил один из местных жителей, не так давно в семье случилась трагедия – скончалась мама детей. После этого странности папы усугубились.

Как оказалось, сам Алексей относит себя к последователям белогвардейцев. Многие его единомышленники, с которыми он общался в сети, отзываются о нем хорошо. «Рад, что такие люди еще есть», «он - герой 21 века», «хороший мужик» - это лишь малая толика рецензий от знакомых мужчины.

Однако для многих информация о том, что он хотел переехать жить в лес, стала неожиданной новостью. Оказалось, человек полон сюрпризов. Тем не менее, решать судьбу семьи будут сотрудники следственного комитета, которые сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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