Владельцы зоопарка во Владивостоке сбежали из арендуемого помещения, оставив животных умирать

Хозяева владивостокского мини-зоопарка «Мир пушистиков» бросили своих животных умирать голодной смертью в клетках. Потрепанных, купающихся в своих собственных испражнениях зверей обнаружили арендодатели, они же сотрудники океанариума «Аквамир» (организации делили одно здание на улице Батарейной - прим.ред.). Оправдание столь жестокому поступку руководства зоопарка не найти, но известно, что у предприятия были серьезные финансовые трудности.

Спасение произошло в конце прошлой недели. Запертыми оказались: два дикобраза, енот, носуха, белка, три попугая, неясыть, ворон со сломанным крылом и сова. Вместе с ними в заточении также находились три гигантских улитки. До момента спасения они, к сожалению, не дожили, ведь сотрудники зоопарка не оставили животным даже воды.

ВЫЖИТЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ

Проблемы с деньгами у руководства «Мира пушистиков» начались еще задолго до карантина. Тогда, когда контактному зоопарку «Страна Енотия» пришлось срочно менять название и переоборудовать помещение, согласно вступившему в силу закону о запрете в России контактных зоопарков.

- Они нам не платили аренду еще до пандемии, да. Мы как бы понимали, что им срочно нужно делать ремонт - преобразовывать контактный зоопарк в обычный, поэтому и не беспокоили. Мы сами хотели, чтобы у нас был полный комплекс развлечений для детей и туристов: у нас - рептилии и рыбки, у них - всякие экзотические животные, - рассказал заместитель директора океанариума «Аквамир». - По итогу они нам задолжали свыше 350 тысяч рублей еще до карантина.

А поскольку зоопарк был частным и никем не финансировался, то существовал он только на средства от продажи билетов. Так, лисята, ежики, сурикаты, хорьки, белочки-летяги и множество других животных зарабатывали себе на корм и перестройку вольеров «самостоятельно». Работники зоопарка ждали, когда наступит весна-лето - самые «золотые» на посетителей периоды. Но по итогу наступила пандемия.

С введением ограничений предприятию не то что на аренду и ремонт, судя по всему, им даже на корм для животных перестало хватать денег. Буквально в конце марта в своем инстаграме они молили о помощи неравнодушных жителей Приморья.

- Мы из последних сил и средств пытаемся выжить и дарить радость нашим посетителям, но средства заканчиваются! На время карантина нас некому поддержать. Наш зоопарк не финансируется городом или краем. Сейчас посещаемости нет, и сколько это продлится, неизвестно. А животные хотят есть каждый день! - гласил пост в их официальном аккаунте.

zooroomvl Финансовые проблемы у зоопарка начались задолго до эпидемии коновариуса

КРИКИ О ПОМОЩИ

Спустя полтора месяца, где-то в середине мая, стало понятно, что зоопарку, в арендованном в центре города помещении, карантин не пережить. Руководство решило не копить дальше долги и съезжать. Вот только при переезде они кое-кого забрать «забыли».

- Мы к ним один раз заходили они сказали, что аренду платить не будут, что денег у них нет, и, мол, «взыскивайте через суд, мы уезжаем». В таких вот полусловах, - рассказывает один из сотрудников океанариума. - И во вторник прошлый, 19 мая, мы к ним опять зашли. Они все сворачивали и переезжали. Собирали только вещи, поэтому мы им сказали, что так не пойдет - перевозите сначала животных, а потом уже занимайтесь всем остальным. Так и поступили. Казалось. Мы видели, что весь день грузовики с животными отъезжали. Вечером они вот все закрыли и ушли. Соответственно, думали, что всех вывезли. Мы вот ждали понедельник, чтобы расторгнуть с ними договор аренды.

Неожиданная «находка» случилась то ли в пятницу, то ли в четверг.

- Значит, у нас сотрудник совершал обход здания океанариума и обратил внимание, что в помещении зоопарка кто-то кричит. Сразу все поняли, побежали открывать. Зашли, а там животные до ужаса голодные, дикие, все в фекалиях. Прыгают на решетки, кричат. Как хорошо, что мы их все-таки услышали. Сразу позвали своего человека, который у нас ухаживает за животными, преимущественно рептилиями, конечно. И он накормил, напоил всех, - поделился заместитель директора океанариума.

ПРАВА ЖИВОТНЫХ

В тот же день сотрудники океанариума попытались связаться с руководством зоопарка, но никто не отвечал (звонки корреспондента также остались без ответа).

- Мы еще пригласили ветеринара, чтобы он всех животных осмотрел. С носухой оказалась самая трудная ситуация, ее нужно будет лечить. Остальные более-менее, но у всех блохи. Даже люди внутрь зоопарка сейчас заходят, и насекомые кусают их за ноги. Ну и у всех зверей оказалась нестабильная психика, все-таки они привыкли к людям. Да к тому же они же еще и без света дня три сидели, не понимали - когда день, когда ночь. Сейчас мы им все включаем, ухаживаем за ними. Идут наши затраты, но пока на все хватает. Кстати, многие горожане, кто узнал о случившемся, звонят, спрашивают. Хотят им еду принести.

zooroomvl Самое плохое состояние здоровья у носухи, которую так много пиарили в инстаграме

Сотрудники океанариума не хотят отдавать животных обратно в руки… не самых заботливых людей в мире. В случае чего собираются судиться.

- Мы хотим оставить их себе, все равно в дикую природу их уже давно нельзя выпускать. Не прокормятся. А так мы могли бы оставить их в нашем здании. Тут уж как получится, конечно, но мы будем их отстаивать, потому что отдавать животных обратно нельзя, - отметил замдиректора океанариума.

А тем временем долг зоопарка перед арендатором составил свыше 470 тысяч рублей только на 1 мая. Вскоре придет счет и за этот месяц.

А ГДЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ?

Значительную часть животных, по некоторым данным, перевезли в район базы отдыха «Орион». Именно там руководство планировало вновь начать свой бизнес, чуть было не омраченный смертью нескольких животных.

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