Оседлавшие волну: молодые предприниматели Приморья рассказали, как пережить кризис

26 мая с 2007 года в России отмечается день предпринимательства. В этот день во всех городах нашей необъятной родины традиционно проходят всевозможные выставки, презентации, мастер-классы, круглые столы, дегустации и многие другие мероприятия, которые предприниматели используют для продвижения своих товаров и услуг. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки большинство таких мероприятий отменено, а другие переведены в онлайн. Кризис хоть и негативно повлиял на всю мировую экономику, но он также стал мощным катализатором в бизнес-процессах. Амбассадоры центра «Мой бизнес» в Приморье - молодые и известные предприниматели - рассказали, что для них было самым страшным в бизнесе, и как этот страх удалось преодолеть, а также чему их научил нынешний кризис.

Алексей Городков – основатель и генеральный директор группы компаний «Гелиан», занимающейся производством натуральных продуктов питания.

Алексей Городков начал свой бизнес с производства натуральных продуктов питания в 2017 году. Фото предоставлено Алексеем Городковым.

- Самый главный мой страх был связан с нехваткой знаний, непонимания работы некоторых моментов, которые тормозили нас. Приходилось многие вещи проходить через собственный опыт и через потерю собственных денег и времени.

Сувенирная продукция в коробочках, рассказывающая о достопримечательностях Приморья на разных языках. Проект, который отложили до лучших времен. Фото предоставлено Алексеем Городковым.

Коронавирус и связанный с ним кризис научил тому, что не нужно складывать все яйца в одну корзину. Нужно иметь разные, независимые друг от друга направления в бизнесе. Как показывает практика, люди, которые работали по одному лишь направлению и попали под эту струю, они сейчас терпят бедствия. Живой пример - у нас по продуктовому направлению есть проект, связанный с туризмом – это сувенирные наборы с информацией о нашем регионе, его достопримечательностях. К сожалению, данный проект сейчас стоит на паузе, потому что целевая аудитория пропала. Поэтому сейчас реализуем другие направления на внутреннем рынке.

Денис Горбунов – совладелец Advance board shop. Президент приморской федерации экстремальных видов спорта, основатель Дальневосточной Скейт-BMX-школы.

Денис Горбунов, помимо успешного бизнеса, активно развивает экстремальный спорт во Владивостоке, устраивая всевозможные фестивали и поддерживая субкультурыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что было самым страшным в бизнесе? Каким бы ни был страх, нужно учиться его преодолевать, и то, как ты выходишь из этой ситуации, показывает твою успешность. Я считаю, что абсолютно боятся чего-либо не стоит.

ADVANCE Board Shop открыл свои двери в 2008 году и вырос из небольшого павильона в просторный полноценный магазинФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коронавирус для всех обозначил новую эру. Здесь важно не терять надежды. Эта история показывает, кто есть кто: и в вашем окружении, и среди ваших партнеров. Всем очень важно оставаться гибкими. Меняйся, либо умри. Я думаю, что многим бизнесменам, попавшим в эту ситуацию, пришлось многое пересмотреть и понять, что можно сделать лучше, либо изменить. И я думаю, что настоящие предприниматели действительно это сделали, несмотря на сложное время и обстановку.

Наталья Сорокина – сооснователь первой во Владивостоке эклерной «Вспышка», учредитель кафе и кофейни «Белое Дерево».

Наталья Сорокина считает, что те принципы, на которых она построила свой бизнес, помогли адаптироваться во время коронавируса. Фото: Primamedia.ru

- Самое страшное в бизнесе - начинать. Как у писателей - страх чистого листа. Если решение принято и начало положено, то остаётся простое - делать своё дело.

Первая кондитерская "Вспышка" открылась во Владивостоке в декабре 2015 года в Старом дворике ГУМа. Фото: vspyshka.eclair/Instagram

Будет неправильно говорить, что именно кризис научил нас чему-то. Скорее, так совпало, что принципы/приоритеты нашей компании помогли нам переживать трудные времена. Работай с людьми, которые разделяют ценности компании: мы сократили количество смен, но смогли сохранить весь штат. Создавай резервный фонд: у нас были деньги, которые позволили выполнять все финансовые обязательства и оплачивать счета. Думай быстро: необходимое качество для предпринимателя в России, мы ввели новую линейку продуктов и сосредоточились на продажах онлайн.

Кулинария, как произведение искусства. Работники кондитерской "Вспышка" даже в условиях коронавируса приспособились к суровой реальности. Фото: vspyshka.eclair/Instagram

Илья Сухих – ресторатор, основатель паназиатского ресторана Zuma, кафе «Мидия» и грузинского ресторана «Супра».

Илья Сухих сумел не только создать успешные во Владивостоке рестораны и кафе, но и вдохнуть в них особую атмосферу гостеприимства.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Для меня есть несколько видов таких страхов. Первый – страх ожидания. Если я что-то сделаю, а это кому-то не понравится, или продукт будет ненужным. Я всегда переживаю из-за этого, иногда даже что-то не делаю как раз из-за этого страха. Второй страх, это любые риски, которые возникают у предпринимателя. И третий – это страх расставания с людьми. Для меня это самое сложное. То, как человек справляется с этими страхами – является фундаментом предпринимателя. Со страхами не нужно справляться – это естественное нормальное состояние. Страхами нужно уметь управлять.

Каждый день в грузинском доме "Супра" царит атмосфера праздника и пышного застолья.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коронавирус показал нам новую жизнь, новый мир. Он научил нас всех по-новому работать, по-новому относиться к делам, заставил пересмотреть эффективность компании и эффективность труда. Он научил меня, что убеждение – зло в бизнесе: если мы сделали это 10 раз и не получилось, это не значит, что не надо делать 11-й раз, на который все получится. Он меня научил качественнее работать с рисками. То, что произошло – это не случайность, эти риски можно было предположить и работать с ними заранее, а не иметь проблему в моменте. Этот кризис вернул меня на 13 лет назад - в самое начало. Ты в один день стал очень бедным, но с очень большими желаниями. И в этот момент, как и в момент создания компании, протекают те самые восхитительные процессы. Первые продажи, первые ошибки, первые результаты работы команды. Я сейчас даже больше доволен, чем недоволен, потому что я открыл для себя рынок, о котором даже не предполагал. Я думал, что доставка еды – это полная ересь. У меня в компании этим занимались, но я в эту историю не лез, главное, чтобы доставка меня не беспокоила. А тут оказалось, что это единственный вид бизнеса, который остался, и он оказался чертовски интересным. Я понял, что в будущем очень хочу в этом бизнесе развиваться. Для меня эта ситуация открыла новые возможности и расширила мои компетенции. Кризис научил нас принимать сложные и волевые решения.

Раньше Илья не видел особых перспектив у доставки, но коронавирус заставил его по-другому взглянуть на привычные вещиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Саух – основатель и руководитель парфюмерных бутиков Владивостока «Первый парфюмерный» и салона красоты «Шум фена».

Мария Саух признается, коронавирус - самое страшное, что могло произойти с бизнесом, но даже это не повод сдаваться.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Самое страшное в бизнесе для меня как раз случилось во время коронавируса. Нужно было закрыть все магазины из-за эпидемии. Справляться пришлось быстро. Мы полностью переформировали структуру и систему работы, подстроились под ситуацию и вышли в онлайн.

Салон красоты "Шум Фена" заработал во Владивостоке в ноябре 2016 года. До этого Мария Саух открыла два парфюмерных магазина. Фото: shum_fena/Instagram

Эта ситуация научила меня трем основным вещам. Во-первых, нужно быть гибким, уметь подстраиваться под любые жизненные реалии. Во-вторых, быстро принимать решения. И в-третьих, это, наверное, самое важное, иметь подушку безопасности, стабилизационный фонд. Денег должно хватать на то, чтобы можно было держать свой бизнес на плаву как минимум 3 месяца. Нужно платить аренду, полностью выплачивать зарплаты, деньги нужны, чтобы ты мог не переживать и сохранить свою команду.

Кстати

Предприниматели охотно делятся своими историями на вебинар-площадке центра «Мой бизнес». Прямо сейчас продолжается цикл для старшелкассников 14-17 лет. Участие в вебинарах бесплатное. До 15 июня каждый понедельник и четверг опытные бизнесмены и предприниматели Приморья делятся своими знаниями, историями, связанными с их делом. Они открыто говорят и на тему неудач, цене успеха и последствиях быстрого взлета. Программа и регистрация доступны на сайте.

Открыть свое дело и успешно продвигать его на рынке, проконсультироваться у опытных предпринимателей, получить антикризисную поддержку и иную помощь, необходимую бизнесу на всех его этапах существования можно в центре «Мой бизнес» в Приморском крае.

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