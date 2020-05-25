2020-05-26T08:34:59+03:00
Происшествия

«Раньше только печеньки с могил забирали»: вандалы разгромили кладбище в Приморье

Местные жители подозревают в преступлении воспитанников «коррекционки». Поисками осквернителей могил уже занялась полиция [фото]
Милана СОКОЛ
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Вандалы навели погром на кладбище в Приморье. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.Вандалы навели погром на кладбище в Приморье. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.
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Кадры, от которых у нормального человека стынет в жилах кровь, облетели социальные сети в Приморье. На фото запечатлены разбитые надгробия. Памятники оказались сломаны, опрокинуты или выкопаны. Иначе как ЧП, случившееся не назовешь, а в рамках небольшого села, так это настоящая трагедия, затронувшая чувства родственников умерших людей.

Такое чувство, что на памятнике прыгали. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Такое чувство, что на памятнике прыгали. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Как выяснил корреспондент «КП», кладбище находится в селе Монастырище, которое входит в состав Сибирцевского городского поселения Черниговского района Приморья. Представителей администрации вызвали местные жители, обнаружив в месте захоронения настоящий погром. Лишь по предварительным подсчетам, от действий вандалом пострадали 16 надгробий.

– Работаю уже 7 лет в органах местного самоуправления и впервые с таким сталкиваюсь. Сказать, что все до сих пор пребывают в шоке, это мало. Приехал на кладбище, а там погром. Сразу вызвал полицию. Специалисты опросили присутствующих, сейчас началась проверка. После нее станет понятно, планируется ли возбуждать уголовное дело, – прокомментировал Алексей Щербаков, специалист 1-го отдела администрации Сибирцевского ГО.

Некоторые надгробия оказались полностью уничтожены. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Некоторые надгробия оказались полностью уничтожены. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

У местных жителей есть предположения по поводу случившегося. Они отмечают, что причастными к погрому могут быть воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната, которая расположена в селе. В школе учится около 90 ребят. При этом почти половина из них проживают здесь на постоянной основе, в группе детского дома. Согласно официальному сайту учреждения, таких воспитанников в учреждении – 41.

– Неоднократно выгоняли их с кладбища. Ну одно дело, когда они проходят по кладбищу и собирают печеньки и конфеты с могил, а другое – когда такие ужасные вещи творятся. Понятно, что это дети, понятно, что они трудные и с ними тяжело работать, но мы уже неоднократно просили специалистов коррекционки принять меры, – поделились представители села Монастырище.

Детей и подростков взрослым людям жалко. У некоторых ребят действительно сложная судьба или отставание в развитии. Однако оставить осквернение могил своих близких безнаказанным, сельчане не могут. Родственники уверены, что тревожить мертвых – большой грех, а привлечь к ответу за этот грех, в силах – живые. Истинных виновников происшествия предстоит установить полицейским.

– Найти и наказать нужно, как следует. И на том свете достанут. Ничего святого и человеческого, – констатируют пользователи социальной сети.

Надгробия помещали неизвестным вандалам. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Надгробия помещали неизвестным вандалам. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Надгробные плиты частично повалены. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

Надгробные плиты частично повалены. Фото: sibirtsevo_news_ok.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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