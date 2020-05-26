2020-05-26T09:52:53+03:00
Происшествия

Крушение вертолета Ми-8 на Чукотке: весь экипаж погиб, на месте работают военные следователи

По предварительным данным, на борту судна находились 4 человека [фото, видео]
Кристина ГРИН
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ЧП случилось 26 мая на Чукотке. Фото: группа Новости Чукотки в ВК.ЧП случилось 26 мая на Чукотке. Фото: группа Новости Чукотки в ВК.
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Чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 26 мая, на Чукотке. В аэропорту Анадыря совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, экипаж судна – военные, и они выполняли учебно-тренировочный полет на территории аэродрома «Угольные копи».

На борту судна находились 4 человека. Фото: Предоставлено очевидцами

На борту судна находились 4 человека.Фото: Предоставлено очевидцами

Крушение воздушного судна произошло при его столкновении с землей, после которого случилось возгорание. На борту вертолета находились четыре человека. Выжить при крушении транспорта не удалось никому из них.

Вертолет загорелся после столкновения с землей. Фото: Предоставлено очевидцами

Вертолет загорелся после столкновения с землей.Фото: Предоставлено очевидцами

Ми-8 упал с высоты 30-ти метров. По словам источника «КП-Владивосток», черные ящики найдены рядом с местом ЧП. Вскоре специалисты займутся их расшифровкой.

Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря.

- Наши сотрудники уже выехали на место происшествия, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в окружном военном следственном управлении. – Пока новых данных нет, ждем прибытия, чтобы обновить имеющиеся сведения.

Экипаж судна погиб. Фото: Предоставлено очевидцами

Экипаж судна погиб.Фото: Предоставлено очевидцами

Вместе с тем, по мнению очевидцев происшествия, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность, но скорее всего следователи будут рассматривать и другие версии – ошибка пилотирования и метеоусловия. К месту жесткой посадки уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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