Устроитель главных светских вечеринок в Приморье Павел Компан сообщил о смерти своей мамы от коронавируса

После 12 дней борьбы с коронавирусом, без серьезных сопутствующих заболеваний, скончалась мама известного в Приморье и за его пределами организатора светских мероприятий Павла Компана. О чем он сам сообщил в Инстаграме своим подписчикам.

Несколько дней назад Павел рассказал, что мама заразилась в одной из больниц. Причем он изначально был против госпитализации.

- Полтора месяца я не выпускал ее из дома, не разрешал даже вынести мусор, - рассказывал Павел Компан.

Однако однажды маме стало плохо с сердцем, и ее вынужденно госпитализировали. В больнице она оказалась в одной палате с женщиной, у которой была температура. Когда мама вернулась домой, у нее тоже поднялась температура и появился кашель.

Сам Павел говорил, что ведутся консультации с лучшими специалистами России, главными реаниматологами-инфекционистами страны, состояние мамы на тотальном контроле самых сильных врачей края, с максимальной скоростью реагирования. Но сегодня прозвучало трагическое «мы не победили»…

- Забегу вперед, вы ничем не можете мне помочь и, пожалуйста, дайте мне возможность хотя бы не успокаивать вас, - написал Павел своим подписчикам.

Павел также опубликовал несколько роликов, где знаменитые артисты российской эстрады поздравляют его маму с 60-летием. Сама она выкладывать эти видео стеснялась.

"Я завидую тому человеку, чьей матерью она станет в следующей жизни". Фото: из личного архива Павла Компана

Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям погибшей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14