Спорткомплекс для школы

Глава города Олег Гуменюк в ходе еженедельного объезда городских территорий проверил, как ведется строительство трехэтажного спортивного комплекса на Казанской, 6. Современный спортзал школы № 6 должен быть готов до конца года.

Строительство первого этажа спорткомплекса подходит к концу - подрядчик практически завершил кладку наружных стен и возвел внутренние перегородки. Сейчас рабочие приступили к возведению второго этажа, который будет соединен со зданием школы переходом.

Новый спортзал школы должны сдать до конца года. Фото: Евгений КУЛЕШОВ

Одновременно со строительными работами готовится под благоустройство внешняя территория. Как рассказал главе города представитель подрядной организации, всего на объекте трудятся 22 человека.

- За последние две недели на объекте произошли видимые изменения. Сейчас главное - идти такими же темпами, чтобы сдать его в срок. Мы, в свою очередь, будем вести строгий контроль за строительством, чтобы у детей как можно скорее появился современный комплекс, где они смогут заниматься спортом, - отметил Олег Гуменюк.

Трехэтажный спортивный комплекс вместит в себя два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые и комнаты для переодевания. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.