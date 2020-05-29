2020-05-29T07:28:46+03:00
Общество

«Вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей»: слова мэра Магадана о детском парке стали интернет-мемом

Что на самом деле имел в виду глава города
Кристина ГРИН
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На снимке сам мэр - Юрий Гришан. Фото: Пресс-служба мэрии Магадана.На снимке сам мэр - Юрий Гришан. Фото: Пресс-служба мэрии Магадана.
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В центре внимания – мэр Магадана, чьи слова после выступления перед журналистами молниеносно разлетелись в сети. «Полицию вызывали. Отбивали яйца у наших посетителей» - неоднозначное высказывание стало абсолютно самостоятельным и мало кого волновало, что именно мэр имел в виду. Но приличия ради, давайте внесем ясность, чтобы все поняли, о чем говорил глава Магадана.

- К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы устанавливали эти детские красивые яйца, пингвинов, на них налетели так, будто никогда не видели этих игровых форм. Они предназначены для развлечения для детей в возрасте до 6 лет. Уже вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей, - сказал Юрий Гришан, мэр Магадана.

Оказывается, Юрий Гришан имел в виду события, которые происходили 22 мая. Тогда строители проводили работы по установке детской игровой зоны в местном парке. Выяснилось, что посетители мешали строителям, поэтому те вызвали полицию. Однако оснований для возбуждения уголовного дела не было.

Только вот вряд ли это остановит интернет-сообщество, которое сейчас активно использует в качестве шутки высказывание мэра. Остается только надеется на то, что жители Магадана будут более бережно относиться к новым игровым зонам, иначе их поведение может породить новый сетевой мем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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