Алло, полиция, примите заявление: самые забавные обращения в дежурную часть

При исполнении своих служебных задач полицейские обязаны проверять все изложенные в заявлении факты, даже если они порой выходят за грани понимания, а некоторые и вовсе похожи на шутку. Управление МВД России по Приморскому краю собрало самые интересные и забавные случаи обращений в полицию, которые легко можно принять за простую шутку.

Конечно же, все эти обращения проверялись полицейскими. История знает и такие случаи, когда женщина позвонила в полицию и стала заказывать пиццу. Казалось бы, это какая-то шутка, но нет, только под предлогом заказа еды девушка смогла путем наводящих вопросов сообщить о том, что ее насильно удерживают против ее воли. Какими бы не казались эти заявления забавными, их оставляли реальные люди, проживающие в Приморье.

Однажды в обеденное время в селе Анучино в отдел полиции позвонила женщина и заявила следующее: «На улице Ленинскои горит дождь. Возможно, его подожгли». Заявительница вполне могла что-то перепутать. Никаких сообщений о пожаре в этом районе не было. Тем не менее, участковыи выехал на место предполагаемого происшествия. Естественно, никакого горящего дождя он не заметил.

Часто поступками людей ведает страх. Примерно так и появилась эта история. Женщина ранним утром позвонила в отдел полиции и рассказала жуткую историю. «Я недавно проснулась и решила позвонить своему сыну. Он взял телефон и ответил мне голосом, как у мертвого. Срочно приезжайте, с ним что-то случилось». Мать очень сильно переживала за состояние здоровья своего сына, именно поэтому решила не медлить и обратиться в полицию. Оказывается, ее сын просто не выспался и отвечал ей спросонья, именно поэтому его голос был не похож на обычный.

«Алло, полиция? Моя жена укусила меня за губу своими кривыми зубами! Требую, чтобы вы немедленно приняли меры!», - с похожими заявлениями часто обращаются в полицию, ведь нередко семейные драмы могут привести к непоправимым последствиям. Другое дело это то, как заявители описывают ситуацию. В любом случае исправлять последствия семейных ссор нередко приходится медицинским работникам.

Еще одна интересная история произошла во Владивостоке. Мужчина пожаловался в полицию на то, что ему по телефону не отвечает президент России. Звонивший в полицию человек на протяжении нескольких дней пытался по различным телефонным номерам дозвониться до главы государства, но так и не сумел с ним пообщаться. Возмутившись, гражданин решил искать ответов на вопросы у полиции. «Полиция, срочно примите заявление. Мне нужно было связаться с Путиным, чтобы обсудить один вопрос. Я позвонил ему, но он мне не ответил. Вы можете разобраться, в связи с чем он не взял трубку?», - пожаловался мужчина.

Следующая история больше походит на шутку: «Алло, полиция? Мы с другом сейчас находимся в сапожной мастерской. Так вот, друг съел продукты, принадлежащие мне, и стал поросенком. Срочно приезжайте». Эту ситуацию можно квалифицировать как порчу чужого имущества, но вот превращение в поросенка законами России никак не регулируется. Видимо, товарищам пришлось как-то между собой решать этот конфуз.

В полицию Лётно-Хвалынского однажды обратилась женщина и заявила, что у нее из кармана шубы похитили ключи от квартиры, чайник, электрическую плиту и магнитофон. Тем самым, причинили ей ущерб в 5000 рублей. Как в один карман могло поместиться столько вещей, наверное, известно одним девушкам.

«Полиция, срочно примите заявление. В районе «Золотого моста» плавает на льдине человек и просит его спасти, так как плавает он уже полтора года и постоянно подмораживает ее специальным устройством». Осмотрев предполагаемое место происшествия ни льдины ни того самого специального подмораживающего устройства никто, увы, не обнаружил.

Еще один забавный случай произошел во Владивостоке в районе улицы Станюковича. Заявительница позвонила в полицию и рассказала, что здесь на улице «случился ужас». Какой именно ужас случился и что именно произошло, девушка не объяснила, но попросила приехать к месту событий как можно скорее. Сотрудники полиции прибыли на место «ужаса». Ужас не подтвердился. Никого не нашли.

Какими бы ни были забавными эти заявления, они – часть повседневной работы полиции и сами сотрудники правоохранительных органов относятся к ним как к своей работе. Лишь после проверки и установления всех фактов можно будет расслабиться и улыбнуться, а ведь именно такой совет дают администраторы Instagram-аккаунта полиции Приморья – улыбаться чаще.