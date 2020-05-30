Морские львы приплыли в центр Владивостока
Природа преподносит сюрпризы один за другим. На днях стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. И вот новый сюрприз - жителей Владивостока привели в неописуемый восторг два сивуча, которые 29 мая приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.
- Совершенно неожиданно увидели этих красавчиков в очень популярном и многолюдном месте. Нерпы совсем не боялись людей, - рассказывает фотограф Юлия Ткачук, которая даже успела снять их на видео.
Владивостокцы плавают с сивучами.
Кому-то даже удалось поплавать рядом с животными. Многие решили, что это нерпы, однако тренер морских млекопитающих Антон Брыков уточнил, на видео – сивучи, которых также называют морские львы.
Животные довольно долго плавали возле бетонной конструкции в той части пляжа, где располагается Аллея уличной еды, не боялись даже плавающей рядом женщины. А потом уплыли в сторону «Семи футов».
Сивучи в центре Владивостока.
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ИСТОЧНИК KP.RU