Морские львы приплыли в центр Владивостока

Природа преподносит сюрпризы один за другим. На днях стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. И вот новый сюрприз - жителей Владивостока привели в неописуемый восторг два сивуча, которые 29 мая приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.

- Совершенно неожиданно увидели этих красавчиков в очень популярном и многолюдном месте. Нерпы совсем не боялись людей, - рассказывает фотограф Юлия Ткачук, которая даже успела снять их на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782119" frameborder="0"></iframe> Владивостокцы плавают с сивучами.

Кому-то даже удалось поплавать рядом с животными. Многие решили, что это нерпы, однако тренер морских млекопитающих Антон Брыков уточнил, на видео – сивучи, которых также называют морские львы.

Животные довольно долго плавали возле бетонной конструкции в той части пляжа, где располагается Аллея уличной еды, не боялись даже плавающей рядом женщины. А потом уплыли в сторону «Семи футов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782117" frameborder="0"></iframe> Сивучи в центре Владивостока.

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