Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 1 июня 2020 года: с сегодняшнего дня в Приморье – только со справкой

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 31 мая 2020 года, самые важные события. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 52 новых случая. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 1 995 жителей региона.

За минувшие сутки число зараженных вновь превысило число выздоровевших – 52 человека против 34. Количество летальных случаев не изменилось – по состоянию на утро 1 июня 19 человек.

Где можно заболеть коронавирусом

Специалисты отмечают, что в течение недели Роспотребнадзором регистрируются единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности, в детских дошкольных учреждениях. По всем случаям оперативно проводится эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц, их лабораторное обследование, а также принимаются меры по закрытию учреждений для недопущения распространения инфекции.

- Мы еще раз подчеркиваем – руководителям учреждений независимо от форм собственности необходимо неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания, – напоминают в Роспотребнадзоре.

В Приморье со справкой

С сегодняшнего дня, 1 июня, все те, кто планирует посетить Приморский край, должны оформить справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Это касается жителей всех регионов страны, а также иностранных государств. В противном случае прибывших ожидает обсерватор. Приморцам, возвращающимся в свой регион, также необходимо предъявить такую справку. Если ее не окажется, жители региона будут направлены на 14-дневный карантин, правда, в домашних условиях.

Но это скорее не ужесточение, а смягчение режима. Ведь раньше все, кто прибывал в Приморье из других регионов, отправлялись на карантин в обязательном порядке. Теперь же со справкой можно прилетать спокойно.

Правда, режим самоизоляции тоже никто не отменял. Как минимум до 15 июня по-прежнему выходить из дома можно только в ряде оговоренных случаев. Впрочем, с 27 мая режим этот смягчили, и теперь можно даже заниматься спортом на улице. А после проверок открываются некоторые магазины, которые раньше были закрыты.

Возвращенцы

Продолжается эвакуация соотечественников из-за границы. Два рейса - из Сеула и Гуанчжоу - прибудут во Владивосток до 11 июня. Планируется, что на них будут вывезены граждане России. Информацию о рейсах опубликовало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в своем Telegram-канале.

Согласно предварительному расписанию, 2 июня стоит рейс Сеул – Владивосток – Москва, на 3 июня запланирован рейс Гуанчжоу – Владивосток – Москва.

Прилетающих как раз и коснется новое правило – обязательно со справкой. Если кто-то не сможет ее раздобыть за границей, то по прилету направится в обсерватор.

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