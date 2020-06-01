Шквальный ветер и дождь обрушатся на Приморье: МЧС выпустило экстренное предупреждение

Лето в Приморье начнется с неблагоприятных погодных условий. Под влиянием фронтальным разделов циклона из Китая, на большей территории края ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Специалисты МЧС России по Приморскому краю передали экстренное предупреждение о серьезном ухудшении погоды. Возможно подтопление территории и коммунальные аварии.

В День Защиты детей ожидается в крае ожидается дождь, местами сильный. За сутки в Лесозаводстком ГО, Дальнереченском городском округе и муниципальном районе, Спасском ГО и МР, Арсеньевском ГО, Кировском МР, Анучинском МР, Партизанском МР, Черниговском МР, Чугуевском МР и Яковлевском МР выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. В других районах дождь будет менее интенсивным, ожидается от 6 до 10 миллиметров осадков.

По прогнозам специалистов «Примпогода», во Владивостоке 1 июня облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Осадки пройдут со 100% вероятностью. В городе местами туман, возможна гроза. Ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, с утра сильный.

Осадки продолжатся ночью и днем 2 июня. При этом непогода наберет силу. Так, от от 15 до 30 миллиметров осадков выпадет в северной половине Приморья (Дальнереченский ГО, Лесозаводским ГО, Дальнереченский МР), западных районах (Спасский ГО, Спасский МР, Кировский МР), а в восточной части (Тернейский МР, Дальнегорский ГО).

По данным Приморского УГМС, дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом, специалисты ожидают увеличение количества ДТП на трассах. Возможен подъем уровня рек с подтоплением территорий и подмывы опор мостов, которые и так с печальным постоянством рушатся в крае. Также спасатели отмечают, что не исключены аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, нарушения в работе системы ЖКХ. Из-за сильного ветра возможно падение рекламных конструкций.

Специалисты советуют во время разгула стихии воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и принять все меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество. Туристам настоятельно рекомендуют отложить выходы на маршруты.

О возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить по следующим номерам: 101, 112 или по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

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