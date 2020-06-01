2020-06-01T05:46:19+03:00
Общество

Погода на июнь 2020 года во Владивостоке: прохладных и дождливых дней станет больше

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на июнь 202 года
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В июне 2020 года во Владивостоке будет прохладно и дождливоВ июне 2020 года во Владивостоке будет прохладно и дождливоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода на июнь 2020 во Владивостоке, согласно предварительным прогнозам синоптиков, будет весьма переменчивой, но сохранит свой прохладный и дождливый оттенок. Как рассказывает главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, июнь в 2020 году в плане погоды не будет кардинально отличаться от привычной летней приморской картины.

Июнь ожидается прохладным, но с небольшими оговорками. Как и всегда, континентальная часть края будет утопать в жаркой погоде, а на побережье Приморья будет властвовать прохлада. Среднемесячная температура воздуха по краю будет +17 градусов. Тем не менее, погода в июне часто будет носить переменчивый характер. В дождливые дни во Владивостоке не стоит ожидать теплой погоды - воздух будет прогреваться до +16 градусов. А вот в солнечный день температура может достигать и 25 градусов. Подобные колебания стоит ожидать в первый месяц лета ежедневно.

Ко всему прочему в июне 2020 года Приморье впадает в первую стадию летнего муссона, а это значит, что холодный воздух с Японского моря на побережье Приморского края не позволит любителям бронзового загара насладиться теплым морем.

Температура воздуха во Владивостоке на протяжении всего июня будет носить переменчивый характер. Первая неделя месяца - яркое тому подтверждение. Пока идет дождь - воздух прогревается до слабых 17-20 градусов, а в те дни, когда дождей не будет, дневные температуры будут держаться в пределах 23-25 градусов и выше.

Кстати, изрядная периодичность возникновения дождей в Приморском крае связана с активным прохождением циклонов, чьи фронтальные разделы будут то и дело забрасывать осадками всю территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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