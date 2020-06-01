Семья депутатов выиграла в суде у "красного губернатора" Приморья

Во Владивостоке завершилось судебное разбирательство с участием депутата городской думы Владивостока Розы Чемерис, ее супруга - депутата Законодательного собрания Приморского края - Игоря Чемериса против еще одного депутата ЗСПК Андрея Ищенко. С последнего суд постановил взыскать 25 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации.

Напомним, чета Чемерис была намерена взыскать с Ищенко 3 миллиона рублей по гражданскому иску за то, что в октябре 2019 года он выложил несколько оскорбительных сообщений в социальных сетях. Позже господин Ищенко извинился перед семьей Чемерис во время заседания комитета по этике Законодательного собрания Приморья и заявил, что готов оплатить моральный ущерб в судебном порядке. Тем не менее, извинения приняты не были, а вот гражданский иск на сумму в три миллиона был зарегистрирован.

По итогам судебных разбирательств с Андрея Ищенко вместо трех миллионов рублей будет взыскано 25 тысяч рублей. Решением по этому судебному делу на своей странице в Facebook поделился адвокат Андрея Ищенко Максим Чихунов.

Впрочем, нельзя сказать, что обе стороны по итогам судебного процесса оказались в проигрыше. Сторона истцов, понятное дело, осталась довольна своей победой. Роза Чемерис в комментариях под записью отметила, что целью иска было "признать слова (Андрея Ищенко. прим. ред.) ложью", а взысканные с ответчика деньги "были бы все равно направлены на благотворительность".

Сторону ответчика, впрочем, тоже вполне устраивает итог рассмотрения иска, тем более, что по словам Максима Чихунова "...то, что иск удовлетворят, сомнений не было. Вопрос стоял в сумме. Надо было ее уменьшить. Ее уменьшили в 125 раз".

Кстати, в октябре 2019 Андрей Ищенко запомнился еще одним неординарным поступком. Он записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу, в котором сказал, что его жена больна онкологией. Дональд Трамп каких-либо исков по этому поводу не выдвигал и не делал публичных заявлений.