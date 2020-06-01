2020-06-01T09:15:22+03:00
Общество

ТОП-5 вопросов и ответов о ремонте дорог во Владивостоке

Город ждет не только новый асфальт, но и реконструкция путепроводов и виадуков.
Сергей БАЛАНОВ
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Некрасовский путепроводНекрасовский путепроводФото: Сергей БАЛАНОВ
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С началом строительного сезона в социальные сети администрации Владивостока все чаще поступают вопросы о ремонте дорог. Горожане спрашивают об особенностях проведения работ и планах на ближайший год. Представляем ТОП-5 самых популярных вопросов о дорогах и ответы на них.

1 Когда начнется ремонт Некрасовского путепровода?

В июне. На объекте предстоит провести работы по замене асфальтобетонного покрытия и ремонту железобетонных конструкций. Чтобы не доставлять серьезных трудностей автомобилистам, путепровод перекрывать не будут. Ремонт проведут пополосно. К тому же на время ремонта путепровода будет открыта объездная дорога по улице Нефтеветка. Согласно контракту работы на путепроводе должны завершить до 15 ноября.

Виадук на Некрасовской Фото: Сергей БАЛАНОВ

Виадук на НекрасовскойФото: Сергей БАЛАНОВ

2 Зачем будут переносить опору надземного перехода на Некрасовской?

Сейчас тут «узкое горлышко», но проезжую часть расширят до трех полос. Уже определена подрядная организация, которая сделает проект реконструкции моста.

3 Что за работы идут на пригородной трассе?

На улице Маковского ведется комплексный ремонт участка дороги от остановки «Перевал» до «Фабрики «Заря». Там работают сразу несколько бригад, которые ремонтируют проезжую часть, пешеходные тротуары и сети ливневой канализации. Также на объекте заменят старое бетонное ограждение на прочное металлическое. Всего же ремонтные работы подрядчику предстоит провести на участке протяженностью около 3 километров.

Улица Снеговая Фото: vlc.ru

Улица СнеговаяФото: vlc.ru

4 Будет ли завершен ремонт улицы Снеговой?

В прошлом году подрядчик сорвал сроки проведения работ и попал в реестр недобросовестных поставщиков. В этом году ремонт улицы Снеговой завершит другая подрядная организация, она приступит к работам в июне.

На улице Снеговой восстановят около 790 погонных метров системы ливневой канализации, установят 127 люков и решеток инженерных сетей и уложат асфальтобетонное покрытие в два слоя.

Работы по БКАД начались рано Фото: Сергей БАЛАНОВ

Работы по БКАД начались раноФото: Сергей БАЛАНОВ

5 Повлияла ли пандемия коронавируса на планы по ремонту дорог?

Строительные работы осуществляются в соответствии с ранее принятыми графиками. Чтобы не допустить срыва сроков, по поручению главы города Олега Гуменюка многие контракты на ремонт дорог были расторгованы заранее. При этом ремонт идет не только на основных дорогах, но и в межквартальных проездах и на придомовых территориях.

ОФИЦИАЛЬНО

Горожане могут задать свои вопросы и оставить пожелания администрации Владивостока на площадках социальных сетей «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Чтобы получить официальный письменный ответ, необходимо направить обращение через интернет-приемную. Почтовый адрес для обращений: 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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