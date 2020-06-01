«Все были в шоке»: Присяжные в Приморье оправдали семью из секты рериховцев по делу о двойном убийстве

«Для нас это почти как 9 Мая, День нашей Победы, вот уже действительно праздник со слезами на глазах. Справедливость восторжествовала, и мои мужчины наконец-то вернулись домой. Многие в деревне говорят о том, что после их освобождения они начали верить в Бога».

История совершенно удивительна своим финалом. Такой концовки не ожидал практически никто. Да, случаев, когда суд выносит оправдательный приговор тем, кому грозил пожизненный срок, не так много. Поэтому это по-настоящему уникальное событие. Но начнем по порядку.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВРАЖДА СОСЕДЕЙ

Случилось все селе Анисимовка в 2016 году. Тела пожилой супружеской пары были найдены в их сгоревшей машине. Наталья и Евгений переехали в деревню из города в 2012 году. Она – успешный предприниматель, он – простой электрик. Перебрались из мегаполиса за размеренной спокойной жизнью. Купили два участка и соединили их, перекрыв дорогу, котора и стала причиной их многолетнего конфликта с соседями.

Многодетная семья Гордеевых - те самые соседи, у которых не сложились отношения с приезжими. Александр – глава семейства, отец семерых детей, эколог и приверженец одного из распространенных религиозных движений России – рериховцев. Это последователи учения Николая Рериха, основанного на духовном развитии человека и укреплении развития духовных основ человечества.

По словам самих Гордеевых, амбициозные приезжие стали сразу же диктовать свои правила и намекать соседям, что скоро и их земли будут принадлежать им. Родственники погибших утверждают, что все было с точностью да наоборот. Тем не менее почти 4 года назад, когда тела Натальи и Евгения нашли в лесу в сгоревшей машине, именно 59-летнего Александра и двух его сыновей 22-летнего Святослава и 21-летнего Радислава заподозрили в совершении двойного убийства. В итоге всех мужчин семьи Гордеевых заковали в наручники и посадили за решетку на время следствия.

СЦЕНАРИЙ СЛЕДСТВИЯ

По версии оперативников, Гордеевы 20 декабря поехали в безлюдное место недалеко от дома Натальи и Евгения, заранее вооружившись топором и монтировкой. Следствие предполагало, что мужчины все спланировали и выехали на местность с одной целью – убить. Увидев джип соседей, они набросились на иномарку и стали бить по стеклам. Евгений вышел из машины, чтобы разобраться, но получил удар по голове топором. Наталья же не стала выходить из джипа, вместо этого развернулась и надавила на газ, чтобы скрыться от Гордеевых. Но спастись ей так и не удалось. Внедорожник застрял в болоте.

- Обвиняемые жестоко расправились с потерпевшей, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по ее голове. После совершения убийства пары, обвиняемые вывезли транспортное средство вместе с телами в безлюдное место, где совершили поджог, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. - В результате чего был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

По результатам судебных экспертиз, а их было порядка 10, все обвиняемые были признаны вменяемыми. Психическими расстройствами никто из них не страдал, поэтому они смиренно ждали приговора суда присяжных. За совершение тяжкого преступление им грозило пожизненное лишение свободы.

ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ

Первый состав присяжных был распущен, потому что на приговор не явился один из вершителей. Хотя, по словам семьи обвиняемых в жестоком двойном убийстве, уже тогда присяжные были готовы оправдать Гордеевых. Был собран новый состав, которым пришлось заново изучать показания свидетелей на суде и составлять свое личное мнение о произошедшем. И вот в минувшую пятницу в суде была оглашена резолюция, которая многих просто повергла в шок.

- Их выпустили прямо из зала суда. Сняли наручники и отпустили. Вы не представляете мои ощущения. Там удивлены были все. 6 из 12 присяжных поняли, что мои мужчины ни в чем не виноваты. Я всегда в это верила. Прокурор и адвокаты тоже были шокированы от вердикта суда. Для нас это почти как 9 Мая, День нашей Победы, вот уже действительно праздник со слезами на глазах. Справедливость восторжествовала, и мои мужчины наконец-то вернулись домой. Многие в деревне говорят о том, что после их освобождения они начали верить в Бога, - воодушевленно рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Юлия Гордеева, супруга и мама главных подозреваемых в двойном убийстве. – Все местные, когда видят меня, сразу бегут обниматься. Это счастливое событие для всех наших соседей. Первым делом один из моих сыновей прильнул к траве и сказал: «Спасибо!» Мы все уверены в том, что нам помогли высшие силы. Им было, конечно, очень тяжело все эти годы в СИЗО. Им ведь даже нельзя было на небо посмотреть. А теперь – свобода, для нас для всех это только начало. Соседи радуются и говорят, что мы с мужем будто снова как жених и невеста, а деревня празднует их освобождение как свадьбу.

Вырезка из приговора гласит: «Вердиктом коллегии присяжных заседателей 28 мая по факту лишения жизни семейной пары признано недоказанным деянием, в совершении которого обвинялись Гордеевы. Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление оправдательного приговора. При таких обстоятельствах Гордеевы подлежат оправданию в связи с не установлением события преступления».

ВМЕСТО ТОЧКИ МНОГОТОЧИЕ?

Мы не могли обойти стороной и позицию родственников погибшей пары. Они лишились родных людей, а теперь вынуждены быть свидетелем того, как на свободу выпускают, по их мнению, убийц их близких.

- Я чувствовал, что присяжные их оправдают. Ну народ у нас такой, не лишен сочувствия и сострадания. Вот они, вероятно, и подумали, тех уже не вернуть, а портить жизнь этим – нельзя, - рассказывает «Комсомолке» Павел, сын погибшего Евгения. – Я, разумеется, буду добиваться справедливости. У меня есть ряд претензий на счет проведения заседаний, поэтому буду обжаловать решение. Понимаете, что этот приговор говорит о том, что сам факт убийства не доказан. Тогда где мой отец и моя мачеха? Генетическая экспертиза показала, что те тела, найденные в машине, принадлежат им. Я ведь сам их нашел вместе с лесничим. Так как папа часто рассказывал мне о конфликтах с Гордеевыми, то я сразу понял, что они замешаны в этом. У меня и сейчас нет никаких сомнений, что это они убили их. Других подозреваемых быть просто не может. Теперь, когда они все на свободе, я опасаюсь за жизнь своих близких. Тот дом и те участки, которые достались мне по наследству, я, скорее всего, продам, жить там и появляться в Анисимовке я больше не намерен. Но обязательно добьюсь того, чтобы виновные были наказаны.

Выходит, что в резонансном и таинственном уголовном деле пока многоточие. Кто же на самом деле виновен в зверском убийстве двух людей - так и осталось загадкой. А ведь по одной из версий Гордеевых, их соседи до сих пор могу быть живы, а все уголовное дело лишь заранее спланированная ловушка.

СПРАВКА «КП»

Рериховское движение - религиозное течение, последователи которого исповедуют Агни-Йогу, или Живую Этику, - религиозно-философское учение супругов Николая и Елены Рерихов. В основе учения лежит представление о духовной эволюции, благодаря которой сознание, пройдя многочисленные воплощения, претерпевает положительные изменения, тянется к Свету, очищается и расширяется.

В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» заявляется о несовместимости «Живой Этики» с христианством.

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