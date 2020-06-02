2020-06-02T13:46:08+03:00
Общество

«Дом у моря, заглянуть в сорочье гнездо и лампу Аладдина»: дальневосточники запустили новый челлендж в сети

Жители региона готовы рассказать «по секрету всему свету» о заветных желаниях [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Новый флэшмоб набирает популярность в сети.Новый флэшмоб набирает популярность в сети.
Изменить размер текста:

Уставшие от самоизоляции жители Дальнего Востока придумывают новые способы развлечения, среди них оказался и добрый челлендж, который набирает популярность в сети. В нем уже приняли участие жители нескольких городов Приморья, Хабаровска и Николаевска-на-Амуре. Люди делятся своими заветными мечтами, сопровождая флешмоб хэштегом (СписокЖеланий), с указанием своего города.

Интересное желание девушки из Владивостока. Фото: yulia_grabkova

Интересное желание девушки из Владивостока. Фото: yulia_grabkova

А о чем больше всего на карантине мечтаете вы?

Жители дальневосточных городов рассказывают интересные истории о себе в сети, объясняя свои желания. Основная идея челленджа – поделиться мечтой. Изначально участникам предлагалось составить список «хотелок» и обнародовать один из его пунктов. При этом фото нужно было сопроводить цифрой, под которой собственно и записана именно эта мечта.

– Процесс исполнения желаний начинается с первого шага. Его нужно записать, потом визуализировать и прочувствовать состояние, что это у тебя уже есть, – считает жительница Владивостока.

Однако каждый воспринял посыл по-своему, у кого-то цифры стали двух и трехзначные, кто-то начал вставлять первое попавшееся число, в итоге началась путаница. Сейчас большинство участников публикуют снимки без цифр. Неизменным остается хэштег, именно по нему в Инстаграме можно отследить самый длинный из списков желаний.

Приморцы поделились своими желаниями. Фото: Instagram.com

Приморцы поделились своими желаниями.Фото: Instagram.com

«Увидеть косаток на Тобизина», «Хочу собаку породы бигль», «Волшебную лампу Аладдина», «Хочу дом у моря», «Проехать всю Россию на поезде «Москва-Владивосток»», «Сделать селфи на вершине Золотого моста» – делятся своими желаниями приморцы.

Открыто рассказать о своих мечтах решили и жители соседнего Хабаровска.

– В прошлом году я очень много летала...Командировки, отдых, опять командировки, как отдых, кстати. И к концу года, я не планировала снижать темп, ни капельки. В то время, когда в мире начал буйствовать короновирус, мы с Аськой гуляли по Манхэттену и планировали следующее путешествие в Штаты. Слова «карантин» и «самоизолиция» казались настолько далекими и «не про нас», но вот это случилось.. и самолеты перестали летать – Привет всем, меня зовут Аня и я не летала вот уже 4 МЕСЯЦА 19 ДНЕЙ и 8 часов. А так хочется, сил нет. Вот ведь, действительно, самоизоляция прочищает мозг, и человек начинает понимать, что по-настоящему приносит ему удовольствие, о чем он мечтает... О чем мечтаете вы? Предлагаю собрать самый большой список желаний. Как вы поняли, я хочу улететь, желательно за Атлантический океан. Куда-нибудь в солнечную Калифорнию, – поделилась на своей страничке в социальных сетях Анна Тарасова из Хабаровска.

Девушка мечтает улететь. Фото: ana.tarasova.

Девушка мечтает улететь. Фото: ana.tarasova.

Среди необычных желаний у хабаровчан нашлись и такие – «Заглянуть в сорочье гнездо», «Побывать на вулкане» или «Хочу, чтобы мои помидорки выросли большими».

Автор считает, что увидит в птичьем гнезде много интересного. Фото: palamarchuk_inna.

Автор считает, что увидит в птичьем гнезде много интересного. Фото: palamarchuk_inna.

Более приземленные в сети мечты – «Погасить ипотеку», «Уйти в декрет», «Есть арбуз ложкой».

Поделиться своей мечтой с другими, может каждый желающий. Тем более, что пароль, точнее хэштег, вы уже знаете.

Жители Хабаровска рассказали о своих мечтах. Фото: Instagram.com

Жители Хабаровска рассказали о своих мечтах.Фото: Instagram.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юрий Трутнев: строительство краболовов на Дальнем Востоке – важный шаг для возрождения судостроительной отрасли
Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн
Моряки ТОФ начали тренировки к параду Победы во Владивостоке
Премьера сериала «Чики» (18+) состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки
Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье
Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья
3 000 жителей Приморья застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Больничные для тех, кому 65+ продлеваются
Поиски пропавшего водолаза третьи сутки ведутся в Приморском крае
В детские больницы передали MP3-плееры для проходящих длительное лечение ребят
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Боком по городу: карантин оставил дрифтеров Владивостока без картодрома, они снова устремились на улицы
Заработал мусоросортировочный комплекс, который будет обслуживать три района Приморья
Выздоровевших снова больше, чем заболевших: еще 82 человека справились с COVID-19 в Приморье
Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19
Первый летний пожар ликвидирован в Приморье
Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке
Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках в столице Приморья
Мефедрон и фальшивки: за криминальные увлечения парень из Приморья может на 10 лет попрощаться со свободой
Родные просят о помощи: водолаз пропал после погружения на глубину моря в Приморье
Грозовой дождь, туман и под +30°C: о погоде во Владивостоке на 2 июня 2020 года
Всего 3 человека. Коронавирус поставил антиреккорд в Приморье
Небывалый ранее последний школьный звонок во Владивостоке прозвенит 5 июня
1500 детей работников АО «Восточный Порт» получили подарки к празднику
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья