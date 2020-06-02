«Дом у моря, заглянуть в сорочье гнездо и лампу Аладдина»: дальневосточники запустили новый челлендж в сети

Уставшие от самоизоляции жители Дальнего Востока придумывают новые способы развлечения, среди них оказался и добрый челлендж, который набирает популярность в сети. В нем уже приняли участие жители нескольких городов Приморья, Хабаровска и Николаевска-на-Амуре. Люди делятся своими заветными мечтами, сопровождая флешмоб хэштегом (СписокЖеланий), с указанием своего города.

Интересное желание девушки из Владивостока. Фото: yulia_grabkova

А о чем больше всего на карантине мечтаете вы?

Жители дальневосточных городов рассказывают интересные истории о себе в сети, объясняя свои желания. Основная идея челленджа – поделиться мечтой. Изначально участникам предлагалось составить список «хотелок» и обнародовать один из его пунктов. При этом фото нужно было сопроводить цифрой, под которой собственно и записана именно эта мечта.

– Процесс исполнения желаний начинается с первого шага. Его нужно записать, потом визуализировать и прочувствовать состояние, что это у тебя уже есть, – считает жительница Владивостока.

Однако каждый воспринял посыл по-своему, у кого-то цифры стали двух и трехзначные, кто-то начал вставлять первое попавшееся число, в итоге началась путаница. Сейчас большинство участников публикуют снимки без цифр. Неизменным остается хэштег, именно по нему в Инстаграме можно отследить самый длинный из списков желаний.

Приморцы поделились своими желаниями.Фото: Instagram.com

«Увидеть косаток на Тобизина», «Хочу собаку породы бигль», «Волшебную лампу Аладдина», «Хочу дом у моря», «Проехать всю Россию на поезде «Москва-Владивосток»», «Сделать селфи на вершине Золотого моста» – делятся своими желаниями приморцы.

Открыто рассказать о своих мечтах решили и жители соседнего Хабаровска.

– В прошлом году я очень много летала...Командировки, отдых, опять командировки, как отдых, кстати. И к концу года, я не планировала снижать темп, ни капельки. В то время, когда в мире начал буйствовать короновирус, мы с Аськой гуляли по Манхэттену и планировали следующее путешествие в Штаты. Слова «карантин» и «самоизолиция» казались настолько далекими и «не про нас», но вот это случилось.. и самолеты перестали летать – Привет всем, меня зовут Аня и я не летала вот уже 4 МЕСЯЦА 19 ДНЕЙ и 8 часов. А так хочется, сил нет. Вот ведь, действительно, самоизоляция прочищает мозг, и человек начинает понимать, что по-настоящему приносит ему удовольствие, о чем он мечтает... О чем мечтаете вы? Предлагаю собрать самый большой список желаний. Как вы поняли, я хочу улететь, желательно за Атлантический океан. Куда-нибудь в солнечную Калифорнию, – поделилась на своей страничке в социальных сетях Анна Тарасова из Хабаровска.

Девушка мечтает улететь. Фото: ana.tarasova.

Среди необычных желаний у хабаровчан нашлись и такие – «Заглянуть в сорочье гнездо», «Побывать на вулкане» или «Хочу, чтобы мои помидорки выросли большими».

Автор считает, что увидит в птичьем гнезде много интересного. Фото: palamarchuk_inna.

Более приземленные в сети мечты – «Погасить ипотеку», «Уйти в декрет», «Есть арбуз ложкой».

Поделиться своей мечтой с другими, может каждый желающий. Тем более, что пароль, точнее хэштег, вы уже знаете.

Жители Хабаровска рассказали о своих мечтах.Фото: Instagram.com

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