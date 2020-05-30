Виктор Шалай: «Музеи должны публично рушить стереотипы»

Директор федерального Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай в интервью «Комсомольской правде» рассказал о перспективах участия в нацпроекте «Культура», кадровой политике, новациях в музейном деле и стереотипах, которые нужно рушить.

- Виктор Алексеевич, президентом РФ Владимиром Путиным инициирован нацпроект «Культура», который реализуется с 2019 по 2024 годы. Как вы планирует участвовать в нем? Что необходимо музею для дальнейшего развития?

- Конечно, нам интересен национальный проект «Культура» - он подразумевает поддержку выставочных проектов федеральных и региональных музеев, подготовки кадров для отрасли и развитие инфраструктуры учреждений культуры. Мы приветствуем любую форму привлечения средств для своего развития. Музей - это не статичная институция, а своеобразная фабрика, где производственный процесс не останавливается ни на день. Соответственно, как и на любом предприятии, возникают вопросы износа оборудования, кадрового обеспечения и т.д. Они требуют решений, и, если нацпроект дает такую возможность, мы постараемся ей воспользоваться.

Музей истории Дальнего Востока. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

Поскольку наши музеи являются федеральными институциями, сейчас важно выстроить конструктивные рабочие взаимоотношения с нашим новым учредителем в лице Министерства культуры. Сейчас перед нами стоит задача создания стратегий развития двух федеральных учреждений: Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (бывшего Приморского музея имени В.К. Арсеньева) и Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». Как только стратегии утвердят, мы с радостью воспользуемся всеми возможностями нацпроекта.

- Есть ли потребность в молодых кадрах и насколько остро стоит этот вопрос для того, чтобы музей жил и развивался?

- Наличие молодых кадров и преемственность – это залог выживаемости для любой организации. Если не уделять вопросу кадровой политики и воспитанию молодых специалистов должного внимания, то через некоторое время деятельность предприятия попросту прекратится. На кадровом рынке между музеями существует серьезная конкуренция за молодые кадры. Профессия музейного специалиста обросла большим количеством стереотипов, что осложняло процесс привлечения новых работников и побуждало их идти в иные сферы занятости. Стереотипы и своеобразная социальная политика государства, спровоцировали в 1990-е годы образование кадрового дефицита, который с большими усилиями удалось преодолеть только в 2010-е. Никто не обязан выбирать профессию, которую считает совершенно не интересной. И наша задача убедить потенциальных соискателей в том, что музей – это социально-ориентированная институция, которая может гарантировать специалистам перспективы развития и достойную зарплату в обмен на их преданность музейному делу, навыки и таланты. Городам Дальнего Востока присуща колоссальная миграционная активность, молодежь стремится в Москву или Санкт-Петербург, где, по ее версии, открываются гораздо больше перспектив. Тем не менее, довольно часто в процессе переговоров с потенциальными сотрудниками нередко выясняется, что они вовсе не хотят уезжать из родного региона.

Собрание музея насчитывает около 600 тысяч предметов прошлого. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

Видя, что компетентный и лояльный сотрудник, проработавший от 2 до 5 лет, может уехать, музею следует озаботиться, например, компенсацией ему затрат на аренду жилья. Ведь на это уходит большая часть зарплаты. Из подобных нюансов и выстраивается работа с кадрами. Есть учреждения, которые придерживаются проточной кадровой политики, - они знают, что специалист отработает 5 лет и уедет на запад. В краткосрочной перспективе это может быть эффективным, но в долгосрочной - у организации нет шансов на существование. Людей необходимо укоренять, чтобы в какой-то момент они поняли, что им тут нравится, они нашли свои место в жизни, чувствуют свою полезность и значимость, и, значит, нет смысла в переезде.

Экспозиции в музее. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

- Как вы относитесь к новациям и новым тенденциям в маркетинге? На что следует любому музею в первую очередь обратить внимание?

- Новации хороши ровно до тех пор, пока приносят пользу. Это иллюзия, что новое должно интегрироваться в деятельность ежедневно. Если требовать от музеев срочных, ежедневных перемен, то можно, как лошадь, загнать их в пену. Конечно, развитие информационных технологий дает нам дополнительные возможности, которые мы стараемся использовать. Однако курс движения в угоду данному направлению довольно рискованный и неоднозначный. Информационный мир меняется стремительно – на смену гаджету, который есть сегодня, завтра придет новый. Мы же в первую очередь заботимся о том, чтобы наши фонды были сохранны, поэтому уделяем особое внимание оборудованию, которое позволяет это сделать: системам хранения, реставрации и обеспечения безопасности коллекций, залов и посетителей. Именно на эту область технического прогресса музей должен ориентироваться в первую очередь. Мир переполнен техническими средствами, и мы видим, какое влияние это оказывает на нашего зрителя: увидев подлинный предмет на выставке, взрослый посетитель удивляется, как ребенок. Притом здесь нет никакой инновации. Музей так делал приблизительно последние 200 лет - показывал человеку подлинные свидетельства вчерашнего дня.

Экспозиция - Открытые морские залы. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

- Есть ли проблема с привлечением молодого зрителя, когда во многих укоренился ряд стереотипов о посещении музеев?

- Эта проблема была актуальной лет 10 назад, когда мало кто ходил в музей, - по крайней мере, в наш. Конечно, по старой «доброй» традиции можно было бы во всем обвинить саму молодежь: дескать, не начитана и равнодушна к великой истории своей страны. Но боюсь, что тут на самих музеях ответственности больше – за те стереотипы о себе, которые бытуют в обществе. Бытует стереотип о музее как о сакральном и священном пространстве, требующем определенных норм поведения. Хотя они ничем не отличаются от норм приличного поведения, где бы то ни было, стереотип приклеился именно к музеям. И он живуч, в особенности в музеях краеведческих. Но кому проще его разрушить: музею или молодому человеку? Посетитель над этим работать не будет, он слишком перегружен. Музею это сделать проще, причем так, что люди, удивившись пережитому, придут вновь, чтобы перепроверить, действительно ли стереотип разрушился или всего лишь померещилось. На силе искреннего удивления можно сформировать огромную армию благодарных музейных зрителей.

Музейщики приходят каждый день на любимую работу. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

- Что больше всего привлекает туристов в экспозициях, которые они могут увидеть в Дальневосточном музее?

- Наши азиатские гости весьма любознательны, щепетильны и благодарны. Очень внимательно слушают и читают все, что для них подготовили специалисты музея, задают вопросы, оставляют комментарии и отзывы в социальных сетях. На некоторые экспозиции они откликаются активнее. В частности, наибольший интерес у корейцев вызывает средневековая история нашего региона. В экспозиции, посвящённой государству Бохай, они видят знакомое и важное для себя – то, о чем им рассказывают в корейских музеях.

По следам бохайского царства. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

- Вы развиваете совместные проекты с другими учреждениями культуры?

- Мы всегда открыты для сотрудничества. На сегодняшний день существует целый ряд партнерских проектов, которые мы реализуем ежегодно, стараясь показать приморскому зрителю и туристу нечто особенное, редкое. Вместе с тем отмечу, что культурная жизнь Приморского края весьма насыщена, если не сказать перенасыщена. Люди попросту не успевают посмотреть и послушать все, что им предлагают. А ведь любая выставка - это колоссальная работа. И она оправдана тогда, когда 60-70% потенциальной аудитории воспользовались возможностью и посетили мероприятие. По моему мнению, Владивостоку не помешала бы общая карта культурных событий. Это помогло бы институциям сверяться друг с другом и выстраивать графики событийной деятельности таким образом, чтобы всем было комфортно – и в первую очередь зрителю.

Выставка посвященная крепостям Владивостока. Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

- Без чего не обходится ваш рабочий день?

- Говоря языком известного киногероя: «Каждый день, к 9:00 утра, я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть» («Тот самый Мюнхгаузен» - прим. ред.). Эту цитату можно применить ко всем честно работающим людям, которых в нашей стране много. Нас, быть может, от остальных отличает тот факт, что в подавляющем большинстве мы с коллегами ходим на любимую работу. Без этого чувства любви ни один день не обходится. И с какими бы трудностями на работе ни приходилось сталкиваться, как бы ни складывались обстоятельства, радость от любимого дела позволяет преодолеть любые сложности.