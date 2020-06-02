2020-06-02T18:09:30+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 июня 2020: регион томится в режиме «ожидания»

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 июня 2020: половина зараженных пациентов уже исцелилась от COVID-19
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 3 июня 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 3 июня 2020 года, самые важные события.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 3 июня 2020 года, самые важные события. Как стало известно на заседании оперативного штаба, в Приморье с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 2103 случая заражения. Притом только за последние стуки число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на 54. Вместе с тем справились с болезнью за последние сутки 82 жителя региона. Всего же победили недуг – 1160 человек.

Татьяна Детковская, руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, отмечает, что темп прироста составляет 2,7 процента.

- В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека. После прибытия во Владивосток во вторник, 2 июня, транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 граждан – пассажиров борта, - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

Не забывайте, что режим повышенной готовности в регионе продлили до 15 июня. Это значит, что до этого времени работа ряда объектов вроде: ресторанов, кафе, кинотеатров и ТЦ – запрещена. Носить маски и соблюдать дистанцию – главные меры предосторожности, которые обезопасят вас и ваших близких от заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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