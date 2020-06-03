Во Владивостоке началась массовая вырубка деревьев под жилой микрорайон на Нейбута

Во Владивостоке в районе улицы Нейбута началась массовая вырубка деревьев под новый жилой микрорайон. Согласно разрешению, на этом участке будет снесено 3752 дерева. Жители домов, расположенных неподалеку от зоны вырубки, сегодня, 3 июня, вышли на митинг, чтобы собрать подписи и не допустить дальнейшей вырубки.

Жители домов по Нейбута вышли на митинг, чтобы не допустить вырубки деревьевФото: Сергей БАЛАНОВ

Недовольные вырубкой деревьев горожане стали собирать подписи еще накануне. Решено было продолжить заполнение подписных листов уже на месте сноса зеленых насаждений. Вместе с этим жителям удалось даже предотвратить текущую вырубку. Дело в том, что первые горожане прибыли на место вырубки сегодня раньше, чем работники подрядной организации, которым поручен спил деревьев. После непродолжительных разговоров последние не стали провоцировать конфликт и покинули территорию. Таким образом, как минимум на сегодняшний день местным жителям удалось приостановить рубку деревьев.

Дети решили подойти к проблеме творчески и смастерили небольшие плакатыФото: Сергей БАЛАНОВ

Активным горожанам удалось приостановить на сегодня вырубку деревьевФото: Сергей БАЛАНОВ

На месте сегодня присутствовал и представитель компании-застройщика, который предоставил все документы, разрешающие вырубку. Кстати, на самой территории расположен стенд с информацией по сносу зеленых насаждений, а их немало: 3752 дерева и 367 кустарников. Есть здесь и паспорт будущего объекта - жилого комплекса "Южный". Согласно плану в этом микрорайоне появится 7 жилых домов, детская и спортивная площадки, благоустроенная территория. Тем не менее, каких-либо общественных слушаний, по словам местных жителей, застройщик не проводил. Впрочем, все разрешительные документы у компании есть и получены они на законном основании.

Активистам удалось собрать около 170 подписейФото: Сергей БАЛАНОВ

На месте вырубленного леса должен появиться жилой микрорайонФото: Сергей БАЛАНОВ

Согласно генеральному плану, большая часть территории между улицей Нейбута и трассой Седанка - Патрокл отведена под полноценную жилую застройку. То есть предусмотрено не только строительство домов, но также парковой зоны, школы, детского сада и других строений социального назначения. Тем не менее, жители расположенных неподалеку домов не собираются просто так сдаваться. Только за сегодняшнее утро им удалось собрать около 170 подписей против вырубки деревьев. Два основных аргумента, которые выдвигают горожане - это уничтожение "зеленых легких" города и вырубка краснокнижных деревьев, произрастающих на этом участке.

Последствия вырубки деревьевФото: Сергей БАЛАНОВ

Горожане стали собарить подписи, чтобы остановить рубкуФото: Сергей БАЛАНОВ

- Здесь вся сопка в калопанаксе, семейства аралиевых, он же диморфант, или белый орех. Местами он прямо кустами растет, его тут не несколько десятков, а несколько сотен произрастает, в том числе и на той территории, что уже вырублена, - утверждает Дмитрий, житель дома № 81 по Нейбута.

Всего на выделенном участке спилено около трети деревьевФото: Сергей БАЛАНОВ

представитель компании-застройщика предоставил все документы, разрешающие вырубку лесных насажденийФото: Сергей БАЛАНОВ

По обращению местных жителей на участок приехали специалисты Росприроднадзора, чтобы установить, действительно ли были срублены краснокнижные деревья. Четверо сотрудников обследовали территорию и нашли два диморфанта. Что примечательно, их никто не рубил. Теперь, согласно всем правилам, застройщик должен оформить все разрешительные документы на вырубку этих двух эндемиков, срубить их, а затем на другой территории высадить четыре калопанакса взамен двум срубленным.

Специалисты Росприроднадзора нашли на территории вырубки два краснокнижных диморфантаФото: Сергей БАЛАНОВ

Активисты продолжают собирать подписи у проезжающих мимо автомобилистовФото: Сергей БАЛАНОВ

На текущий момент под снос на запланированном для строительства участке попало уже около трети деревьев. Местные жители пока не собираются расходиться и намерены и дальше бороться за сохранения лесного массива.

Жители соседних домов хотят сохранить лес, расположенный по соседству, именно поэтому они собирают подписиФото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14