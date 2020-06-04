Как пройдет голосование по Конституции РФ во Владивостоке в 2020 году: неделя работы на открытых площадках

Во Владивостоке определен формат голосования по поправкам в Конституцию России. Изъявить свою волю граждане в Приморье смогут на протяжении семи дней.

Основной этап голосования все же состоится в основной день, ранее определенный для волеизъявления граждан - 1 июля. Однако высказаться по поправкам в основной закон государства можно будет в городах и районах края заранее. Досрочное голосование по поправкам пройдет с 25 по 30 июня.

Чтобы обеспечить эту процедуру, в городах и районах Приморского края будут работать открытые площадки. Голосование будет проходить в непростое для всего мира время, по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем Роспотребнадзор направил в муниципалитеты согласованные с Центральной избирательной комиссией России рекомендации по проведению голосования. Соответствующие документы получат избирательные комиссии, участники голосования будут также проинформированы на самих площадках о рекомендациях ведомства, кроме того наблюдатели и представители СМИ также получат соответствующие обращения Роспотребнадзора.

Что касается рекомендаций, то они содержат следующие положения. В досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления для защиты от возможного разгула стихии.

На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль граждан. Чтобы обеспечить «социальную дистанцию» между людьми должна быть нанесена соответствующая разметка. На расстоянии не менее 1,5 метра рекомендуется располагать и всю мебель, технологическое оборудование, в том числе столы для членов избиркома, стационарные ящики и кабины для голосования, стулья для наблюдателей и представителей СМИ.

На месте голосования и вблизи них должны быть размещены специальные информационные стенды (памятки) с рекомендациями по профилактике заражения инфекцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14