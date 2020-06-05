2020-06-05T05:35:33+03:00
Общество

Дискотеки, «Голодные игры» и шоу «Интуиция»: интернаты Приморья превратились в летние лагеря для детей-сирот

Каждый день ребят развлекают новой программой [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Кристина ГРИН
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Пилотные проект назвали «Каникулы повышенной готовности».Пилотные проект назвали «Каникулы повышенной готовности».Фото: Предоставлено героем публикации
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы едва ли не во все сферы жизни россиян. Так, в этом году все летние лагеря для детей-сирот были закрыты на замок. Казалось, решить этот вопрос просто невозможно. Но в Приморье нашли выход из ситуации. Лагерные смены теперь проходят в стенах интернатов, в которых живут ребята. Сам пилотные проект назвали «Каникулы повышенной готовности».

- Перед нами стояла задача - организовать досуг детей. Сперва была идея проводить занятия с вожатыми в режиме «онлайн», но потом поняли, что нужно создать лагеря на базе интернатов, - рассказывает Ольга Романова, уполномоченный по правам детей в Приморском крае. – Сейчас таких интернатов-лагерей – два: один – в Спасске-Дальнем, второй – в селе Покровка. С детьми там занимается студенческий педагогический отряд. Они продумали всю программу, с которой досуг детей кардинально отличается от обычного распорядка дня.

Всего в лагере сейчас 33 воспитанника. Фото: Предоставлено героем публикации

Всего в лагере сейчас 33 воспитанника.Фото: Предоставлено героем публикации

В планах сделать из интернатов лагеря для сирот еще в Лесозаводске и Партизанске. А пока давайте выясним, как работают уже действующие места отдыха, организованные прямо в стенах родных школ.

- Стартовала первая смена 1 июня, как и положено, продлится она две недели. Хочу сказать, что детям это очень нужно, им это интересно. Теперь у них есть возможность побывать в полноценном оздоровительном лагере, не выходя из интерната, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Константин Торгонский, директор школы-интерната в селе Покровка. – Ребятам был нужен такой досуг. У вожатых на каждый день разная программа, которая загружает их с утра до вечера, поэтому дети точно не скучают.

Ребятам очень нравятся занятия спортом, которые проводятся в игровой форме. Фото: Предоставлено героем публикации

Ребятам очень нравятся занятия спортом, которые проводятся в игровой форме.Фото: Предоставлено героем публикации

Всего в лагере, который находится в интернате Покровки, 33 воспитанника. Все они впервые участвуют в такой авантюре. Учитывая то, что дети не выезжали за пределы родного учреждения, было любопытно узнать, чувствуют ли они, что находятся в лагере или локация играет важную роль.

В интернатах Приморья организовали детские лагеря для отдыха сирот.

- Ощущения – взрыв. Адреналин переполняет. Вожатые за пару дней расположили к себе, поэтому не было никакого дискомфорт. Каждый день нас ждет совершенно новое расписание дня, - делится с «Комсомолкой» своими впечатлениями Анастасия, 19-летняя воспитанница интерната. – Квесты, дискотеки, конкурсы, мастер-классы – у нас богатейшая программа, поэтому точно не скучаем. Мне очень нравится учиться делать репортажи, играть на гитаре и, конечно, дискотеки.

Каждый день ребят развлекают новой программой. Фото: Предоставлено героем публикации

Каждый день ребят развлекают новой программой.Фото: Предоставлено героем публикации

По словам самих вожатых, программа нацелена на то, чтобы развить лидерские и творческие способности детей.

- Лагерь в интернате – это очень прикольно. Нам в принципе было всегда, чем здесь заняться, но с приездом вожатых, все стало еще лучше. Встаем мы в 9:00, делаем зарядку под музыку, завтракаем и начинаем развлекаться, - говорит 18-летний Владилен. –Я очень люблю конкурсы и спортивные часы, когда можно поиграть в волейбол. Ну и, конечно, все любят дискотеки. У нас очень много тематических занятий. Например, мы снимали фильм по типу «Голодных игр» и участвовали в своем шоу «Интуиция». Нам все, конечно, очень нравится.

Ребята уверены - им очень повезло с вожатыми. Фото: Предоставлено героем публикации

Ребята уверены - им очень повезло с вожатыми.Фото: Предоставлено героем публикации

Ребята рады, что эпидемия не помешала их лету, и они могут полноценно ощущать себя в лагере. Пусть эти каникулы будут для них особенными не только из-за нововведений, но и из-за ярких и незабываемых эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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