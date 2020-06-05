Правый руль пока останется доступным для многих: никаких запретов на оформление «японок» во Владивостоке нет

Информационное пространство Дальнего Востока на протяжении последних дней сотрясала волна сообщений о возможном запрете на оформление ввозимых во Владивосток авто для жителей других регионов. Поводом для опасений послужил приказ Минфина от 14.01.2020 года № 4Н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров», который некоторые СМИ истолковали по-своему. Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомолка» пообщалась с официальными представителями таможни и теми, кто занимается покупкой и ввозом японских авто.

Подавляющее большинство авто в Приморье - японскиеФото: Милана СОКОЛ

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов страны. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году в городе насчитывалась 309000 машин, и это только легковых. Ни для кого не секрет, что большинство моделей здесь именно японские, благодаря близости страны Восходящего Солнца. Часто в Приморье за машиной приезжают жители других регионов страны, здесь располагается крупнейший автомобильный рынок ДВ. В этом году «Зеленый угол» отметит уже 27 лет со дня основания.

Близость Японии помогает в короткие сроки доставить машинуФото: Милана СОКОЛ

Те, кому не подходит покупка транспортных средств на рынке, приобретают их на аукционах, напрямую или через фирмы-посредники. Удобная процедура «растаможки» позволяет получить декларацию и оформить авто без местной прописки. Основной поток машин проходит через Морской порт Владивосток и Первомайский пост Владивостокской таможни. В общем автомобильный бизнес в крае развит, и приносит доход не только предпринимателям, но и государству. Поэтому любое нововведение или новость о возможных изменениях, касающаяся ввоза, воспринимается крайне остро.

Большой объем машин для личного пользования декларируется именно здесьФото: Милана СОКОЛ

Сообщения о возможном запрете с 8 июня на оформление автомобилей для жителей других регионов всколыхнули сеть. Естественно они дошли и до тех, кто занимается автомобильным бизнесом.

– Сколько возим машины, никогда не было подобного порядка, чтобы граждане РФ, которые покупают авто в Японии должны были бы лично присутствовать при оформлении. Получается, что, если бы такие изменения ввели, даже таможенный брокер, которому это поручается, мог бы оформить только местных. Остальным, не прописанным в крае, пришлось бы думать, как доставить машину до своего региона, и самое главное, как зарегистрировать у себя. Многие таможни просто не занимались оформлением машин ранее, – поделился директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов.

По словам специалиста, подобные изменения явно бы привели к повышению стоимости транспортировки авто. А также доставили бы целый ряд проблем для физических лиц из других регионов, желающих обзавестись правым рулем.

В Приморье декларируют машины для жителей различных регионовФото: Милана СОКОЛ

Сотрудники Дальневосточного таможенного управления поспешили унять споры в сети и успокоить потенциальных покупателей.

– Приказ Минфина России от 14.01.2020 № 4Н не вносит изменений в перечень таможенных органов Дальневосточного региона, правомочных на совершение таможенных операций в отношение транспортных средств для личного пользования. По своему содержанию данный приказ аналогичен действующему ранее приказу ФТС России от 17 июля 2014 г. № 1372 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования».

Правый руль во Владивостоке любятФото: Милана СОКОЛ

Специалисты несколько дней досконально перепроверяли информацию и с уверенностью заявляют, что слухи породили фразы, вырванные из контекста приказа.

– Порядок оформления машин на Дальневосточной таможне остается прежним, – отметили в пресс-службе ведомства.

Желающим ввезти авто, нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные сборы.

Стоит отметить, что с 1 июля может вступить в силу «ГОСТ 33670-2015 Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. Межгосударственный стандарт». Согласно документу, весь ввозимый транспорт должен будет проходить специальный контроль в аккредитованных лабораториях. Около 30 из них уже получили сертификаты. Пока проверка безопасности конструкции ТС делается на складах временного хранения, по упрощенной процедуре.

Автомобиля хранятся на спецстоянкахФото: Милана СОКОЛ

Отметим, что ГОСТ разработан еще в 2015 году и с этого времени он получал отсрочку из-за недостаточной укомплектованности лабораторий и длительного процесса их аккредитации. Не исключено, что из-за общей экономической обстановки в стране и пандемии, в этом году нововведения тоже будут отсрочены.

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