Ушли в запой и 4 дня не кормили детей: на Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары, для которой алкоголь оказался важнее собственных детей. С конца мая 23-летняя жительница Вилючинска и ее 35-летний муж ушли в запой. В пьяном угаре они напрочь забыли о своих четырехмесячных двойняшках. В итоге в течение четырех дней родители не кормили малышей, не присматривали за сыном и дочкой, не мыли их – горячительные всецело забрали у детей их маму и папу.

Ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не родственница супругов, которая не выдержала и обратилась в полицию. Истощенных малышей изъяли оперативники, как только прибыли в квартиру. Сейчас дети находятся в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». На момент госпитализации их состояние оценивалось, как тяжелое.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, действиям родителей будет дана уголовно-правовая оценка, - отмечает Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Следователи в отношении горе-родителей возбудили уголовное дело по статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СК СК России по Камчатскому краю. - Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.