2020-06-05T08:42:28+03:00
Происшествия

Ушли в запой и 4 дня не кормили детей: на Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек

Состояние обоих оценивается, как тяжелое, по предварительным данным, мальчик впал в кому
Кристина ГРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
С конца мая родители ушли в запой, а потом забыли о существовании детей.С конца мая родители ушли в запой, а потом забыли о существовании детей.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары, для которой алкоголь оказался важнее собственных детей. С конца мая 23-летняя жительница Вилючинска и ее 35-летний муж ушли в запой. В пьяном угаре они напрочь забыли о своих четырехмесячных двойняшках. В итоге в течение четырех дней родители не кормили малышей, не присматривали за сыном и дочкой, не мыли их – горячительные всецело забрали у детей их маму и папу.

Ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не родственница супругов, которая не выдержала и обратилась в полицию. Истощенных малышей изъяли оперативники, как только прибыли в квартиру. Сейчас дети находятся в ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». На момент госпитализации их состояние оценивалось, как тяжелое.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, действиям родителей будет дана уголовно-правовая оценка, - отмечает Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Следователи в отношении горе-родителей возбудили уголовное дело по статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СК СК России по Камчатскому краю. - Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автолихач в Приморье врезался в цистерну и перевернул ее
Почта России закупила новые автомобили для регионов Дальнего Востока
Отменяют карантин и справки об отсутствии COVID для приезжающих в Приморье
Бегемоты, лошади, олени, кролики, байдарки, домики хоббитов и многое другое появится на летних улицах Владивостока (ВИДЕО)
Гостиницам и базам отдыха в Приморье разрешат работу на втором этапе снятия ограничений
Зоопаркам Приморья позволят открыться
Подготовка к кинофестивалю «Меридианы Тихого» идет полным ходом
COVID-19 унес жизнь еще одного жителя Приморья
Коронавирус в Приморье: 51 человек за сутки заболел, но 66 выздоровели
Убийца шестилетнего ребенка из Находки оказался психически нездоров
ЕГЭ в Приморье начнется 3 июля
Прокуратуру попросили разобраться с «Почетным гражданином Владивостока»