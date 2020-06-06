«Вместе победим коронавирус»: «Единая Россия» объединила спортсменов, чтобы помочь одиноким пенсионерам на самоизоляции в Приморье

Боксеры, каратисты, баскетболисты, самбисты – десятки спортсменов сегодня выделили время, чтобы объединиться ради благого дела. И нет, причина такого явления не соревнования, а акция, наполненная до краев альтруизмом. Разумеется, повод – эпидемия, которая больше всех отразилась на пожилой категории граждан. Им приходится сидеть на тотальной самоизоляции, чтобы обезопасить себя от смертельной болезни. Но у многих нет рядом ни родных, ни близких, которые могли бы помочь им в это нелегкое время. И речь тут об элементарных вещах – вроде похода в магазин или аптеку. Однако и такие, казалось бы, простые действия для 65+ запрещены, но есть и принимать лекарства им просто необходимо.

Всего адресную помощь в регионе получают 20 тысяч человек.Фото: Кристина ГРИН

Здесь на помощь поспешили волонтеры, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, поняв, что без них пожилым приморцам будет очень тяжело. А организовало такую масштабную акцию Владивостокское отделение партии «Единая России».

В акции принимало участие едва ли не все спортивное сообщество Владивостока.Фото: Кристина ГРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783411" frameborder="0"></iframe> Бойцы фронта – успех акции добра всецело обеспечен ими..Кристина ГРИН

- Здесь, действительно, собрались, друзья. Спасибо всем, что откликнулись активно на такую акцию. Наш волонтерский центр создан 23 марта по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. За эти 2 месяца нами переработано более 20 тонн груза. Принято и разработано больше пяти тысяч заявок, - рассказывает Александр Щербаков, секретарь Владивостокского отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Приморья. - Сегодня мы собрались, чтобы помочь нуждающимся, которые в силу пандемии коронавирусной инфекции вынуждены оставаться дома. Поэтому наша помощь, как и была, так и остается актуальной из-за режима самоизоляции. Я уверен, что вместе мы можем многое, даже победить этот коронавирус. В ближайшее время, я надеюсь, мы его одолеем.

Адресная помощь в рамках акции оказана 800 одиноким пенсионерам.Фото: Кристина ГРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783412" frameborder="0"></iframe> Акция объединила десятки спортсменов Приморья..Кристина ГРИН

Кстати, спортсмены приняли участие в таком мероприятии впервые. Притом количество участников впечатляет, будто олимпиада, только борются здесь не за медали, а за жизни пожилых граждан. А противник - не атлет, а вирус нового типа.

Ребята организованно берут пакеты с продуктами, чтобы доставить их пенсионерам.Фото: Кристина ГРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783413" frameborder="0"></iframe> Гуманитарную помощь оказывают одиноким пенсионерам 65+..Кристина ГРИН

- Мне очень приятно, что спортсмены Владивостока и Приморского края подключились ко всероссийской акции. У нас по Приморскому краю получат такие продуктовые наборы больше 20 тысяч человек. Эти наборы формируются исключительно за счет частных пожертвований. Категория населения – самая сложная, - говорит Владимир Новиков, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». -Та, которая должна находиться на самоизоляции – 65+. Абсолютное большинство из них – это одиноко проживающие, у которых нет родственников. Для которых наша с вами помощь – это фактически единственная помощь, которую они могут получить. Ни детей, ни близких, есть только мы. 2/3 помощи уже роздана адресатам. Важно, чтобы люди понимали, что о них заботятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783415" frameborder="0"></iframe> По словам партийцев, лишь совместными усилиями можно одолеть коронавирус нового типа..Кристина ГРИН

По словам Александра Щербакова, спортсменов в будущем ждут еще много побед, но сейчас стоит задача победить коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/783417" frameborder="0"></iframe> Спортсмены подготовились к акции, как к важному соревнованию..Кристина ГРИН

Члены партии не сомневаются, регион уже на финишной прямой - вирус скоро будет побежден.Фото: Кристина ГРИН

Притом Владивосток в этом плане уже на финишной прямой. Часть заслуги разумеется за волонтерским штабом, который был собран по крупицам и сейчас работает, как часы. Как говорят сами волонтеры, акция сплотила всех, не зависимо от статуса, возраста и положения в обществе. Каждый пришел сюда ради одной благой цели – чтобы помощь нуждающимся.

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